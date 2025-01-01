カスタマーチュートリアルビデオメーカー: 魅力的なハウツービデオを作成
ガイドを魅力的なハウツービデオに簡単に変換。スクリプトからシームレスにテキストをビデオに変換し、プロフェッショナルなステップバイステップの指示を生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいCRMシステムに関する社内従業員トレーニング用に、2分間の包括的なハウツービデオを開発し、フレンドリーでありながら非常にプロフェッショナルなビデオスタイルで、魅力的な会話調のトーンを目指します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してコンテンツを効果的に構成し、複雑なワークフローを新入社員向けに簡単に理解できるセグメントに簡素化します。
スマートホームデバイスに興味のある見込み顧客向けに、1.5分間の製品ビデオメーカーショーケースをデザインし、洗練されたビジュアルとクリアでクリーンなオーディオを特徴とし、主要な機能を強調します。このチュートリアルビデオは、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、音声オフ環境でもアクセシビリティと理解を向上させることで、明確な使用デモンストレーションを提供します。
マーケティングプロフェッショナルがさまざまなプラットフォーム向けにプロモーションコンテンツを迅速に適応させる必要があるため、1分間のオンラインビデオエディタウォークスルーを作成し、効率的なコンテンツ再利用を紹介します。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートによって提供される柔軟性を強調し、ソーシャルメディアやウェブ全体でビデオを最適化するために、テンポの速いモダンなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを備えています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてカスタマーチュートリアルビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、直感的なオンラインビデオエディタと豊富なテンプレートライブラリを通じて、ビデオ編集の経験がなくてもプロフェッショナルなチュートリアルビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、HeyGenはあらゆる規模の企業にとって理想的なカスタマーチュートリアルビデオメーカーとなります。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなビデオがブランドに完全に一致するようにするための強力な技術的機能を提供します。さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整し、ブランドコントロールを組み込み、オンラインビデオエディタを活用して正確な修正を行い、高品質な出力を保証します。
HeyGenはAIを活用してハウツービデオを効率的に生成できますか？
はい、HeyGenは高度なAIを活用して、魅力的なハウツービデオの作成を効率化します。スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、リアルなAIアバターを組み込み、自然な音声を生成することで、ステップバイステップの指示を効率的に提供します。
HeyGenの製品ビデオはどのプラットフォームに最適化されていますか？
HeyGenは、すべての主要プラットフォームでシームレスに配信できるように製品ビデオを最適化します。ソーシャルメディアキャンペーン、メールマーケティング、またはウェブサイトへの埋め込み用に、さまざまなアスペクト比とエクスポートオプションをサポートし、どこでもコンテンツが美しく見えるようにします。