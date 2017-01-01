顧客トレーニングビデオメーカー：学習とサポートを簡素化
プロフェッショナルなナレーション生成で、すべてのトレーニングコンテンツに対して手間のかからない更新を提供し、知識共有を促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dチームと従業員を対象とした60秒の社内トレーニングビデオを想像してください。新しい会社方針を紹介するこのビデオは、情報を提供しつつも活気に満ちたものである必要があります。メディアライブラリ/ストックサポートからのダイナミックなビジュアルを使用して注意を引き、スクリプトから生成されたプロフェッショナルなナレーションで複雑な情報を消化しやすいトレーニングビデオに変えます。
既存の顧客向けに特定のソフトウェア機能を説明する30秒の簡潔なチュートリアルビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、ステップバイステップのデモンストレーションに焦点を当て、すべての視聴者の理解を助けるために正確な字幕/キャプションを追加して、効果的な知識共有を確保します。
すべての顧客と従業員を対象とした15秒のダイナミックなアップデートビデオを制作し、新しい製品の強化を発表します。このビデオは、モダンな外観と感触を持つAIアバターを利用し、迅速なシーンの切り替えを組み込み、さまざまなプラットフォーム向けに迅速にリサイズおよびエクスポートできるように設計されており、迅速な発表と手間のかからない更新のためのトレーニングビデオの作成方法の優れた例となります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして顧客トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターとして、プロフェッショナルな顧客トレーニングビデオを効率的に作成する力を提供します。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、コンテンツ制作を効率化し、顧客を引き付けます。
HeyGenが従業員のトレーニングとオンボーディングに理想的な理由は何ですか？
HeyGenは、AIアバターとAIナレーションを提供し、従業員向けの魅力的なオンボーディングビデオやチュートリアルビデオを作成します。その多言語ビデオプレーヤーは、グローバルな労働力に効果的にトレーニングを届けることを保証します。
HeyGenはL&Dチームの知識共有をどのように改善できますか？
もちろんです。HeyGenの生成AIプラットフォームは、L&Dチームが高品質なトレーニングビデオやビデオドキュメンテーションを迅速に制作することを可能にします。カスタマイズ可能なテンプレートを利用して、組織全体で一貫した効果的な知識共有を確保します。
HeyGenはAIを使って魅力的なトレーニングビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、AIナレーションとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的なトレーニングビデオを迅速に生成します。また、自動字幕/キャプションを追加して、視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させることができます。