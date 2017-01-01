顧客テスティモニアルビデオメーカー：信頼を瞬時に構築

スクリプトを強力なテキストからビデオに変換し、説得力のある顧客テスティモニアルで売上と信頼性を向上させましょう。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒の魅力的な動画を作成し、HeyGenのAIテスティモニアルビデオメーカーがどのように顧客のフィードバックを簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るくプロフェッショナルで、カスタマイズ可能なテンプレートが制作をいかに簡単にするかを説明するフレンドリーなAIのナレーションを使用します。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャー向けに、コンバージョン率を大幅に向上させることを目的とした45秒のダイナミックな動画を開発します。この動画では、多様なAIアバターが強力なクライアントテスティモニアルビデオを提供し、魅力的なビジュアルスタイルで提示します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、マルチプラットフォームでのリーチを強調します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイター向けに、書かれたフィードバックを魅力的なビデオテスティモニアルに変える方法を示す60秒のモダンな動画を制作します。ビジュアルスタイルはクリーンで革新的で、アニメーションテキストとスムーズなトランジションを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能と自動字幕/キャプションを強調します。
サンプルプロンプト3
eコマースビジネスを対象にした明るくエネルギッシュな30秒の動画をデザインし、HeyGenを使用して顧客テスティモニアルビデオメーカーを簡単に生成し、マーケティング戦略を強化する方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはインパクトがあり、テンポが速く、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して迅速に作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客テスティモニアルビデオメーカーの仕組み

AI駆動のツールを使用して、信頼を構築し、マーケティング戦略を強化するための説得力のあるビデオテスティモニアルを簡単に作成します。

1
Step 1
カスタマイズ可能なテンプレートを選択
プロジェクトを開始するには、ビデオテスティモニアルに特化したプロフェッショナルにデザインされた「テンプレートとシーン」から選択します。これらはクライアントのストーリーを紹介するための完璧な出発点を提供します。
2
Step 2
テスティモニアルスクリプトを追加
収集した顧客のフィードバックを「スクリプトからのテキストをビデオに変換」エディターに貼り付けます。私たちのプラットフォームは、テキストを自動的に魅力的なビデオコンテンツに変換し、「テキストをビデオに変換」するための時間と労力を節約します。
3
Step 3
AIとブランディングでカスタマイズ
テスティモニアルを提示するための「AIアバター」を選択するか、ブランドのユニークなロゴや色を組み込んでビデオを強化します。私たちの「AIビデオエディター」は、洗練されたプロフェッショナルな外観を提供するツールを提供します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして統合
ビデオを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、あらゆるプラットフォームに対応できるように準備します。説得力のあるビデオテスティモニアルを選択したチャンネルに直接公開し、「ソーシャルメディア統合」をサポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでの話題を生成

ソーシャルプラットフォーム向けに魅力的な短いビデオテスティモニアルを迅速に制作し、リーチとオーディエンスエンゲージメントを拡大します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして顧客テスティモニアルビデオをクリエイティブに向上させることができますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとAI駆動のツールを使用して、顧客のフィードバックを洗練されたビデオテスティモニアルにクリエイティブに変換する力を提供します。テキストを簡単にビデオに変換し、多様なAIアバターから選択して、目を引くコンテンツを生成できます。

HeyGenのようなAIテスティモニアルビデオメーカーを使用して信頼を構築する理由は何ですか？

HeyGenをAIテスティモニアルビデオメーカーとして活用することで、ビジネスは効率的に信頼と信頼性を本物のクライアントテスティモニアルビデオで構築できます。制作を効率化することで、高品質なコンテンツを迅速に生成し、コンバージョン率を向上させ、マーケティング戦略を強化します。

HeyGenは説得力のあるクライアントテスティモニアルビデオを作成するためにどのような高度な機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや洗練されたAIナレーションを含む高度な機能を提供し、真に説得力のあるクライアントテスティモニアルビデオを作成します。強力なAIビデオエディターを使用して、ブランドコントロールをシームレスに統合し、字幕を生成し、多言語サポートでメッセージを響かせることができます。

HeyGenはテスティモニアルとマーケティング戦略のためのビデオ編集プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをダイナミックなビデオに変換する直感的なプラットフォームを提供することで、テスティモニアルのビデオ編集プロセスを大幅に簡素化します。事前に構築されたテンプレート、ブランドコントロール、簡単なアスペクト比のリサイズなどの機能を備え、プロフェッショナルなビデオテスティモニアルを迅速に作成し、ソーシャルメディア統合の準備を整えます。