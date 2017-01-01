手軽に顧客テスティモニアルビデオを生成
カスタマイズ可能なテンプレートで本物の顧客ストーリーを作成し、コンバージョン率を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに、使いやすいテスティモニアルビデオメーカーがコンテンツ作成を簡素化する方法を紹介する45秒のフレンドリーなビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは温かく親しみやすく、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して使いやすさを示し、アップビートなバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンが、ビジネスがプロフェッショナルな顧客テスティモニアルビデオを迅速に作成できるようにする方法を強調します。
国際的なマーケティングチームを対象に、グローバルな顧客テスティモニアルビデオの影響を示す90秒の本格的なビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは明確で高解像度で、多様なテスティモニアルを自動生成された字幕と共に紹介し、より広いリーチを目指します。HeyGenの強力な字幕機能を強調し、異なる言語背景においても最大限の理解を確保します。
デジタルマーケター向けに、テキストからスピーチへの技術がスクリプトを強力なマーケティングツールに変える方法を示す1分15秒の情報ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは鮮明でプロフェッショナルで、テキストをビデオに変換する様子をダイナミックに紹介します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を強調し、書かれたコンテンツから説得力のあるテスティモニアルを簡単に作成できることを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用して顧客テスティモニアルビデオを生成しますか？
HeyGenは高度なAIアバターと洗練されたテキストからスピーチへの技術を利用して、スクリプトを魅力的な顧客テスティモニアルビデオに変換します。この革新的なAIテスティモニアルビデオジェネレーターのアプローチにより、カメラや俳優を必要とせずにプロフェッショナルなビデオを効率的に作成できます。
HeyGenで作成したテスティモニアルビデオの外観をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと広範なブランディングコントロールを提供し、テスティモニアルビデオをブランドアイデンティティに合わせることができます。また、最終的なビデオを美しい4K品質でエクスポートし、洗練されたプロフェッショナルな外観を実現できます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティを向上させるためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenはすべてのビデオに正確な字幕を自動生成し、さまざまなプラットフォームでのアクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを大幅に向上させます。この重要な技術的機能により、メッセージがより広いオーディエンスに効果的に届くことを保証し、AIテスティモニアルビデオジェネレーターの能力を直接活用します。
HeyGenのプラットフォームを使用して顧客テスティモニアルビデオを作成するプロセスはどのようなものですか？
HeyGenのプロセスは簡単です。まず、テスティモニアルビデオテンプレートを選択し、スクリプトを入力し、AIアバターと声を選びます。強力なAIテスティモニアルビデオジェネレーターがビデオを作成します。その後、ブランディングを追加し、顧客テスティモニアルビデオをシームレスにエクスポートできます。