顧客の声生成ツール：本物のソーシャルプルーフを迅速に取得
AI駆動のツールで本物のレビューを生成。コンバージョンを促進し、AIアバターでマーケティング戦略を強化。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャーとeコマースビジネスをターゲットにした45秒の魅力的なビデオを開発し、強力な証言生成ツールがどのようにソーシャルプルーフを効果的に構築し、コンバージョンを促進するかを示します。このビデオには、プロフェッショナルなグラフィックスと権威あるAIアバターが主要な統計を提示し、HeyGenのAIアバターによって信頼性のあるメッセージを伝えることが強調されます。
カスタマーサクセスマネージャー向けに、温かく招待的な60秒のビデオを制作し、面倒なプロセスなしで本物でパーソナライズされた証言を収集する重要性を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは本物で、フレンドリーなインタビューフォーマットを模倣し、HeyGenの自然なナレーション生成を使用して信頼と使いやすさを伝えます。
マーケティングエージェンシーとコンテンツクリエイターを対象とした30秒の洗練されたプロモーションビデオを作成し、多様なマーケティング素材を作成するためのAI駆動ツールを強調します。ビジュアルデザインは未来的で効率的であり、自信に満ちたナレーションがHeyGenの自動字幕/キャプションによって補完され、プラットフォーム全体での最大のエンゲージメントを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして顧客の声の作成を簡素化しますか？
HeyGenのAI駆動プラットフォームは、本物の証言を簡単かつ効率的に生成します。AIアバターとナレーションを使用して、書かれたスクリプトを魅力的なビデオ証言に簡単に変換でき、従来のビデオ制作と比較して大幅な時間とリソースを節約します。これにより、マーケティング戦略が合理化され、迅速にソーシャルプルーフを構築するのに役立ちます。
HeyGenはパーソナライズされたビデオ証言の制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、AIアバターとカスタムブランディングオプションを活用して、パーソナライズされた証言を作成することができます。各ビデオ証言をブランドの特定の外観と感触でカスタマイズし、マーケティング素材がオーディエンスに深く共鳴するようにします。
HeyGenがソーシャルプルーフのための効果的なAI証言生成ツールである理由は何ですか？
HeyGenは、書かれたフィードバックをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、ソーシャルプルーフを強力に伝えることで、効果的なAI証言生成ツールとして際立っています。魅力的なビデオレビューの作成を自動化することで、HeyGenはビジネスがコンバージョンを促進し、説得力のあるオンラインレビューでマーケティング戦略を強化するのに役立ちます。
HeyGenは顧客の声を強化するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなAIアバター、カスタムブランディングコントロール、自動字幕などの強力な機能を提供し、顧客の声を強化します。これらのツールは、洗練された魅力的なビデオレビューを作成し、効果的にソーシャルプルーフを構築し、マーケティング戦略を強化するのに役立ちます。