顧客の声生成ツール：本物のソーシャルプルーフを迅速に取得

AI駆動のツールで本物のレビューを生成。コンバージョンを促進し、AIアバターでマーケティング戦略を強化。

忙しい中小企業のオーナー向けに設計された30秒のダイナミックなビデオを作成し、使いやすい顧客の声生成ツールがどのように迅速に証言を生成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは、アップビートでモダンなもので、クイックカットを使用し、エネルギッシュなナレーションを伴い、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して迅速な作成プロセスを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャーとeコマースビジネスをターゲットにした45秒の魅力的なビデオを開発し、強力な証言生成ツールがどのようにソーシャルプルーフを効果的に構築し、コンバージョンを促進するかを示します。このビデオには、プロフェッショナルなグラフィックスと権威あるAIアバターが主要な統計を提示し、HeyGenのAIアバターによって信頼性のあるメッセージを伝えることが強調されます。
サンプルプロンプト2
カスタマーサクセスマネージャー向けに、温かく招待的な60秒のビデオを制作し、面倒なプロセスなしで本物でパーソナライズされた証言を収集する重要性を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは本物で、フレンドリーなインタビューフォーマットを模倣し、HeyGenの自然なナレーション生成を使用して信頼と使いやすさを伝えます。
サンプルプロンプト3
マーケティングエージェンシーとコンテンツクリエイターを対象とした30秒の洗練されたプロモーションビデオを作成し、多様なマーケティング素材を作成するためのAI駆動ツールを強調します。ビジュアルデザインは未来的で効率的であり、自信に満ちたナレーションがHeyGenの自動字幕/キャプションによって補完され、プラットフォーム全体での最大のエンゲージメントを実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客の声生成ツールの使い方

信頼を築き、ブランドの権威を高めるために、顧客のフィードバックを強力なソーシャルプルーフに変える魅力的なビデオ証言を簡単に作成します。

1
Step 1
証言スクリプトを作成
AI証言生成ツールを利用して、製品の強みを基に魅力的で本物の証言を作成します。主要な顧客フィードバックやプロンプトを入力すると、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して高品質のコンテンツが生成されます。
2
Step 2
プレゼンテーションスタイルを選択
生成された証言スクリプトを生き生きとさせるために、さまざまな魅力的なテンプレートやバーチャルAIアバターから選択します。この使いやすいツールを使用すると、メッセージに最適なビジュアル背景とプレゼンターをすばやく見つけることができます。
3
Step 3
カスタムブランディングと調整を適用
ロゴや色を追加して一貫した外観を確保するために、カスタムブランディングコントロールを使用して証言ビデオを強化します。ナレーション生成を調整し、自動的に字幕/キャプションを追加して、オーディエンスに共鳴する本当にパーソナライズされた証言を作成します。
4
Step 4
インパクトのためにエクスポートと共有
完成したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して高品質のビデオ証言をエクスポートします。ソーシャルメディアチャネルで共有し、マーケティング素材に統合して、コンバージョンを促進し、信頼性を構築します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトの証言広告を作成

.

顧客の声をフィーチャーした高パフォーマンスのビデオ広告を制作し、マーケティング戦略を大幅に改善し、コンバージョンを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして顧客の声の作成を簡素化しますか？

HeyGenのAI駆動プラットフォームは、本物の証言を簡単かつ効率的に生成します。AIアバターとナレーションを使用して、書かれたスクリプトを魅力的なビデオ証言に簡単に変換でき、従来のビデオ制作と比較して大幅な時間とリソースを節約します。これにより、マーケティング戦略が合理化され、迅速にソーシャルプルーフを構築するのに役立ちます。

HeyGenはパーソナライズされたビデオ証言の制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、AIアバターとカスタムブランディングオプションを活用して、パーソナライズされた証言を作成することができます。各ビデオ証言をブランドの特定の外観と感触でカスタマイズし、マーケティング素材がオーディエンスに深く共鳴するようにします。

HeyGenがソーシャルプルーフのための効果的なAI証言生成ツールである理由は何ですか？

HeyGenは、書かれたフィードバックをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、ソーシャルプルーフを強力に伝えることで、効果的なAI証言生成ツールとして際立っています。魅力的なビデオレビューの作成を自動化することで、HeyGenはビジネスがコンバージョンを促進し、説得力のあるオンラインレビューでマーケティング戦略を強化するのに役立ちます。

HeyGenは顧客の声を強化するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなAIアバター、カスタムブランディングコントロール、自動字幕などの強力な機能を提供し、顧客の声を強化します。これらのツールは、洗練された魅力的なビデオレビューを作成し、効果的にソーシャルプルーフを構築し、マーケティング戦略を強化するのに役立ちます。