忙しいカスタマーサービスマネージャーをターゲットにした45秒のビデオを想像してください。彼らがどのようにして効果的なハウツービデオを簡単に作成できるかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、明確なステップバイステップの指示に焦点を当て、フレンドリーで権威あるAIのナレーションが補完します。このビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を強調し、書かれたスクリプトが視覚的なガイドに変わる様子を紹介し、最終的にカスタマーサポートビデオの作成を非常に効率的にします。

ビデオを生成