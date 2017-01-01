カスタマーサポートビデオメーカーで迅速な解決を
HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、魅力的なハウツービデオを簡単に作成し、セルフサーブサポートを強化し、チケットを削減します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
SaaS製品のオーナーと技術サポートチーム向けに、包括的なビデオナレッジベースを構築する力を示す60秒の魅力的なビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで魅力的であり、動的な製品UIデモンストレーションと同期された画面上のテキストを特徴とし、洗練されたAIアバターがプレゼンテーションを行います。これにより、HeyGenの「AIアバター」機能を強調し、一貫したプロフェッショナルな顔が教育コンテンツを支え、セルフサーブソリューションを推進する方法を示します。
小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒の簡潔なビデオを開発し、効果的なサポートビデオで顧客のオンボーディングを簡素化する方法を探ります。ビジュアルの美学は明るく、励みになり、フォローしやすく、アップビートなバックグラウンドミュージックとダイナミックなシーンの切り替えが伴います。ナラティブは、新しいユーザーが複雑な概念を迅速に理解できる方法に焦点を当て、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」の使いやすさを紹介します。
製品マーケティングスペシャリストとトレーニングファシリテーター向けに、ユーザーの採用を促進するための魅力的なビデオチュートリアルを活用する方法を説明する50秒の情報ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは洗練されており、デモンストレーション的であり、注釈付きの明確な製品機能のハイライトを特徴とし、明瞭で人間のような声でナレーションされます。このプロンプトは、HeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」機能を強調し、プロの録音機器を必要とせずにサポートコンテンツの高品質なオーディオを作成できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のカスタマーサポートを強化できますか？
HeyGenは強力なカスタマーサポートビデオメーカーであり、魅力的なサポートビデオを迅速に作成できます。これにより、包括的なビデオナレッジベースを構築し、サポートチケットを削減し、情報をよりアクセスしやすくすることでユーザーの採用を改善します。
HeyGenでどのようなセルフサーブコンテンツを作成できますか？
HeyGenを使用すると、高品質なハウツービデオや指導コンテンツを簡単に作成し、セルフサーブオーディエンスを強化できます。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、ユーザーの理解を深めるためのビデオナレッジベースを効率的に構築できます。
HeyGenはヘルプビデオの多言語サポートを提供していますか？
はい、HeyGenは強力な多言語サポートを提供しており、サポートビデオのAIボイスオーバーをさまざまな言語で生成できます。これにより、ビデオナレッジベースがグローバルなオーディエンスにアクセス可能となり、ユーザーの理解と効率を大幅に向上させます。
HeyGenはカスタマーサポートビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは効率を重視した生成AIプラットフォームとして、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。既製のビデオテンプレートとAIボイスオーバーを利用して、広範な編集を必要とせずにプロフェッショナルなカスタマーサポートビデオを迅速に作成し、ユーザーの採用を促進します。