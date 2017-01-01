カスタマーサポートビデオジェネレーター：サービス向上、コスト削減
テキストを魅力的なハウツービデオやオンボーディングガイドに数分で変換。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、顧客の有効化を促進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の顧客向けに、よくある製品FAQに対応する60秒の簡潔な説明ビデオを開発し、サポートチケットを削減します。このビデオは、動的なビデオナレッジベースに最適で、解決策を明確かつプロフェッショナルに提示し、重要なポイントには画面上のテキストオーバーレイを使用し、落ち着いた権威ある声でナレーションします。詳細なスクリプトをHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して直接変換し、正確性と一貫性を確保してこの効率的なガイドを制作します。
営業チーム向けに、顧客の有効化を強化するための新しい製品機能を強調する30秒のエネルギッシュなビデオを作成します。ビジュアルスタイルはダイナミックで、クイックカットと魅力的なアニメーションを使用して機能の利点を示します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して簡単に制作できる明確で熱意ある声で、価値提案を明確に伝え、効果的で共有可能なビデオドキュメントとして機能します。
内部スタッフ向けに、新しい標準作業手順（SOP）を詳細に説明する40秒のビデオを想像してください。この実用的なガイドは、クリーンなビジュアル美学を使用し、画面録画やプロセスデモンストレーションに焦点を当て、最小限の気を散らす要素で進行し、簡潔でプロフェッショナルなナレーションを伴います。HeyGenの自動字幕/キャプション機能を利用して、アクセスしやすく明確なコンテンツを作成し、AIビデオジェネレーターからの一貫したトレーニングのための重要なツールとします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてカスタマーサポート体験を向上させることができますか？
HeyGenは、AIを活用したハウツービデオで包括的なビデオナレッジベースを構築し、魅力的なカスタマーサポートビデオを作成する力を提供します。このアプローチは、ユーザーに明確でオンデマンドのビジュアルアシスタンスを提供することで、サポートチケットを削減します。
HeyGenがビジネスにとって効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとテキストビデオ機能を使用してプロフェッショナルなビデオを生成する高度なAIを活用し、ビジネスニーズに最適なAIビデオプラットフォームです。顧客の有効化、オンボーディング、SOPのコンテンツ作成を効率化し、ユーザーの採用を促進します。
HeyGenはビデオドキュメントとセルフサービスコンテンツの作成に役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、動的なビデオドキュメントの作成を簡素化し、セルフサービスの提供を充実させるよう設計されています。包括的なチュートリアルビデオライブラリを簡単に構築し、直接共有可能なリンクを介してビデオを共有し、ビデオヘルプセンターを強化できます。
HeyGenはビデオコンテンツの更新をどのように容易にしますか？
HeyGenは、スクリプトを修正し、複雑な再撮影なしで数分でビデオを再生成することで、ビデオコンテンツの更新を簡単にします。直感的なAIビデオエディターと多様なビデオテンプレートにより、指導コンテンツが常に最新で正確であることを保証します。