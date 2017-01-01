カスタマーサポートチュートリアルメーカー: ヘルプビデオを迅速に作成
ダイナミックなチュートリアルビデオを使用して、顧客のオンボーディングを効率化し、即座に回答を提供します。強力なボイスオーバー生成を活用。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタマーサクセスマネージャーやサポートチームトレーナーを対象にした90秒の指導動画を開発し、HeyGenを「顧客サポートチュートリアルメーカー」として強力に活用し、「複雑な製品への顧客のオンボーディング」を紹介します。ダイナミックなシーンの切り替えを用いた魅力的で情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、ドキュメントを迅速にビデオに変換し、字幕/キャプションで精度を確保します。
プロダクトマネージャーやコンテンツクリエイターを対象にした45秒の「ハウツービデオ」を制作し、多様な「ビデオテンプレート」を活用して魅力的なコンテンツを迅速に作成する方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでアップビートにし、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用してシーンを充実させ、迅速なコンテンツ生成のためのさまざまなテンプレートとシーンを示します。
企業トレーナーや人事部門向けに、効率的な従業員の「顧客のオンボーディング」と内部教育に焦点を当てた包括的な2分間の「トレーニングビデオ」を設計します。HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンの1つから始めて、洗練された権威あるビジュアル美学を維持し、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて、さまざまな内部プラットフォームに適応可能な最終出力を確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはカスタマーサポートのためのAIチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとAI生成のボイスオーバーを使用して、スクリプトからテキストをビデオに変換することで、AIチュートリアルビデオの作成を簡素化します。これにより、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに、魅力的なチュートリアルビデオをカスタマーサポートや従業員トレーニングのために簡単に制作できます。
HeyGenはハウツービデオのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは、ハウツービデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込んで、すべてのカスタマーサポートコンテンツで一貫したビジュアルスタイルを維持できます。
HeyGenはチュートリアルビデオに自動的に字幕を追加できますか？
はい、HeyGenはチュートリアルビデオに自動的に字幕/キャプションを生成して追加し、すべての視聴者に対するアクセシビリティを向上させます。この機能は、AI生成のボイスオーバーと組み合わせて、トレーニングビデオの目的でステップバイステップガイドを明確でわかりやすくします。
HeyGenを使用して、顧客のオンボーディングのための効果的なステップバイステップガイドをどのように作成できますか？
HeyGenは、顧客のオンボーディングのための詳細なステップバイステップガイドを簡単に制作するための効率的なカスタマーサポートビデオメーカーとして機能します。AIアバターとすぐに使えるビデオテンプレートを活用して、オンボーディング体験を向上させる包括的なトレーニングビデオを迅速に生成できます。