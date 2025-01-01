カスタマーサポートマネージャーを対象にした60秒の説明動画を作成し、ビデオドキュメントがどのようにして受信サポートチケットを大幅に削減できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで信頼性があり、AIアバターが明確で簡潔な情報を提供し、親しみやすい声でナレーションを行います。複雑なFAQを簡単に理解できるコンテンツに変える方法を強調します。

ビデオを生成