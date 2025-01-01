実際の顧客があなたの製品やサービスから得た利益を紹介する、活気ある60秒の顧客の声ビデオを制作してください。このビデオは、信頼と信頼性を構築したいマーケティングチームを対象としており、明るく本物のビジュアルスタイルを採用し、明瞭でプロフェッショナルな音声を組み合わせるべきです。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、魅力的なビジュアルを迅速に組み立て、最終的な出力がブランドに合ったビデオとして共鳴し、コンバージョンを促進することを保証します。

