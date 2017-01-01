顧客成功ビデオジェネレーター：AIでサポートを拡大
ダイナミックなトレーニングとオンボーディングビデオで顧客体験を向上させましょう。AIアバターを活用してコンテンツをパーソナライズし、エンゲージメントを高めます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業がどのようにしてパーソナライズされたトレーニングコンテンツで従業員のオンボーディングプロセスを迅速に拡大できるかを説明してください。HRマネージャーやチームリーダーを対象にした45秒のビデオを開発し、AIビデオ作成が魅力的なオンボーディングモジュールの制作をどのように簡素化するかを紹介します。このビデオは、現代的でダイナミックなビジュアルスタイルと、心地よいバックグラウンドミュージック、ボイスオーバー生成による温かいAIボイスを特徴とし、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、広範な編集なしで効率的なコンテンツ作成を示します。
革新的な新製品機能を紹介するために、見込み客を対象にした30秒の簡潔なビデオを作成してください。このビジュアル的に洗練され、テンポの速い製品ビデオは、視聴者に直接利点を提示する魅力的なAIアバターを特徴とし、メディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なストックビジュアルを組み込んで、実際の応用を強調します。オーディオはエネルギッシュで明瞭であり、効率と革新の核心メッセージを効果的に伝えます。
マーケティングチームが新しいソフトウェアの展開に向けて内部トレーニングビデオを迅速に更新する必要があるシナリオを想像してください。内部チーム向けに設計された90秒の指導ビデオを作成し、HeyGenが包括的なビデオ編集スイートとしてどのように機能し、明確で簡潔なトレーニング資料を生成するかを示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでわかりやすく、明確な字幕/キャプションが付いており、落ち着いた権威ある声で、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを活用して複雑な情報を効率的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIビデオ作成を強化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、プロフェッショナルなビデオを簡単に生成できる直感的なプラットフォームを提供することで、AIビデオ作成を革新します。これにより、さまざまなアプリケーションで迅速なコンテンツ制作が可能になります。
HeyGenは効果的な顧客成功ビデオジェネレーターとして機能しますか？
もちろんです。HeyGenは強力な顧客成功ビデオジェネレーターとして機能し、企業が魅力的なトレーニングビデオやオンボーディングコンテンツを作成できるようにします。これにより、コミュニケーションが効率化され、クライアントやチームメンバーの学習体験が向上します。
HeyGenはビデオテンプレートのカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、ブランドに合わせてカスタマイズ可能なビデオテンプレートを豊富に提供しています。強力なブランディングコントロールを使用して、ロゴや特定の色を統合し、すべての製品ビデオが一貫したプロフェッショナルなアイデンティティを維持できるようにします。
HeyGenは共同プロジェクトやテキストベースのビデオ編集に使用できますか？
はい、HeyGenは効率的なコラボレーションをサポートし、ビデオプロジェクトのワークフローを簡素化します。テキストベースの編集機能により、レビューと修正プロセスが簡素化され、チームがビデオ編集スイート内で効果的に協力できるようになります。