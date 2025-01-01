カスタマーサクセストレーニングビデオ：チームのパフォーマンスを向上させる

プロフェッショナルなビデオコースでCSスキルを向上させましょう。AIアバターを使用して魅力的でスケーラブルなトレーニングを実現。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なCSMとアカウントマネージャーを対象に、クライアントとのやり取りでコンサルティブアプローチを採用する際のニュアンスを示す90秒のビデオを開発してください。ビデオは親しみやすく、アプローチしやすいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを使用してクライアントとの会話をシミュレートし、効果的なコミュニケーション技術と共感的なリスニングを紹介することに焦点を当てます。
サンプルプロンプト2
カスタマーサクセスチームとオンボーディングスペシャリスト向けに、堅牢なカスタマーオンボーディングフローとパーソナライズされたサクセスプランを作成するためのベストプラクティスを概説する、詳細な2分間のトレーニングビデオを制作してください。アニメーション化されたテキストオーバーレイを使用した動的なステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、複雑なプロセス文書を魅力的なビジュアルガイドに変換します。
サンプルプロンプト3
シニアCSMとカスタマーサクセスマネージャーを対象に、問題のあるアカウントを立て直し、関心を失った顧客を再エンゲージするための実行可能な戦略を提供する、鋭い45秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはインパクトがあり、問題解決志向であり、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して迅速に制作し、明確で励みになるトーンで即時の適用を促します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

カスタマーサクセストレーニングビデオの仕組み

AIを活用してスキルを向上させ、顧客成果を改善する魅力的なカスタマーサクセストレーニングビデオを効率的に制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成
カスタマーサクセスのトピックに関する主要なトレーニングポイントを概説し、AIを活用して「スクリプトからのテキストをビデオに変換」し、コンテンツを即座に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
「AIアバター」の多様なラインナップから選択し、ブランドを代表するプロフェッショナルで一貫した外観をカスタマーサクセスチームのプロフェッショナル開発に確保します。
3
Step 3
ブランド要素を追加
「ブランドコントロール」を使用して会社のロゴとカラーを追加し、トレーニングコンテンツに一貫性のあるインパクトのある顧客体験を作り出します。
4
Step 4
エクスポートと展開
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに最適なアスペクト比を選択し、オンライントレーニングプログラムに統合する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオでカスタマーサクセスストーリーを紹介

カスタマーサクセスストーリーのベストプラクティスを示し、CSMを鼓舞するために、魅力的なAI駆動のビデオを制作します。

よくある質問

HeyGenはカスタマーサクセストレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターと事前に構築されたテンプレートを使用して、テキストを魅力的なビデオコースに変換することで、カスタマーサクセストレーニングビデオの制作を革新します。これにより、広範なビデオ制作スキルがなくても、プロフェッショナルな学習プラットフォームコンテンツを迅速に開発できます。

HeyGenのビデオプラットフォームはカスタマーサクセスマネジメントのどの技術的側面を強化できますか？

HeyGenは、オンボーディングのためのターゲットを絞ったハウツービデオの作成、複雑なSaaSメトリクスの説明、積極的なエンゲージメントのためのコンテンツ開発など、カスタマーサクセスマネジメントの重要な技術的側面に対応するチームを支援します。HeyGenは一貫したCSスキルビデオを提供することで、関心を失った顧客を管理し、更新率をより効果的に向上させます。

HeyGenのAIアバターとテンプレートは、CSM向けのスケーラブルなオンライントレーニングプログラムをどのようにサポートしますか？

HeyGenのAIアバターと多様なテンプレートは、CSMとカスタマーサクセスリーダーがスケーラブルなオンライントレーニングプログラムとビデオコースを迅速に制作することを可能にします。この効率性により、チーム全体で一貫したプロフェッショナルな開発とスキル開発が確保され、高品質な指導コンテンツを通じて顧客エンゲージメントが向上します。

HeyGenは一貫した顧客体験のためにブランド化されたビデオコースを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはカスタムロゴやカラーを含む強力なブランドコントロールを提供し、すべてのビデオコースとトレーニングビデオがブランドアイデンティティに一致するようにします。この一貫性は全体的な顧客体験を向上させ、信頼を築き、学習プラットフォームのプロフェッショナルな魅力を強化します。