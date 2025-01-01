顧客成功説明ビデオジェネレーター：エンゲージメントを高める

AIビデオジェネレーターで素晴らしい説明ビデオを簡単に作成し、スクリプトからテキストをビデオに変換してプロフェッショナルなコンテンツを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいマーケティングチームがAIビデオ作成の効率を強調しながら、30秒のビデオでコンテンツ制作を迅速に拡大する方法を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されて現代的で、HeyGenの機能を活用したリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートとシーンが特徴です。
サンプルプロンプト2
非営利団体向けに、彼らが潜在的な寄付者やボランティアに効果的に使命を伝える方法を示す心温まる60秒のビデオを作成します。ビジュアルスタイルはミニドキュメンタリーのように温かくインスピレーションを与えるもので、共感的なナレーションと明確な字幕/キャプションがアクセシビリティを確保し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使って簡単に構築されます。
サンプルプロンプト3
eコマース起業家をターゲットにした15秒のソーシャルメディア広告を制作し、迅速な製品紹介とプロモーションコンテンツを強調します。ビデオはHeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用した視覚的に豊かなモンタージュを特徴とし、さまざまなプラットフォーム向けのシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを示し、パンチの効いたバックグラウンドミュージックトラックが伴います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客成功説明ビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用して顧客成功説明ビデオを迅速かつ効率的に作成し、スクリプトをプロフェッショナルなアバターとブランディングを備えたダイナミックなビジュアルに変換します。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルなビデオテンプレートを選んで、顧客成功説明ビデオを始めましょう。これにより、コンテンツの構造的な基盤が提供され、一貫性のある高品質なスタートポイントが確保されます。
2
Step 2
AIアバターを追加
リアルなAIアバターでビデオを強化します。多様なプレゼンターから選び、メッセージを明確かつ共感的に伝え、視聴者にとってより魅力的な説明ビデオを作成します。
3
Step 3
音声オーバーを生成
書かれたスクリプトから高品質で自然な音声オーバーを直接生成します。さまざまな声とスタイルから選び、顧客成功説明ビデオのトーンとメッセージに完璧にマッチさせます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
説明ビデオを完成させ、希望のアスペクト比と解像度でエクスポートします。プロフェッショナルに制作された顧客成功コンテンツは、すべてのプラットフォームで共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のある顧客成功ストーリーを共有

顧客の価値を強調する説得力のあるビデオ証言と成功ストーリーを制作し、信頼を築き、新しいクライアントを引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIビデオ作成のクリエイティブプロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは素晴らしいビデオのクリエイティブプロセスを簡素化します。ユーザーは多様な「AIアバター」とカスタマイズ可能な「ビデオテンプレート」を使用して、「テキストからビデオ」スクリプトからプロフェッショナルな「AIビデオ」を生成でき、誰でも「AIビデオ作成」にアクセスできます。

HeyGenはビジネス向けにさまざまな種類の説明ビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは多用途な「AIビデオジェネレーター」であり、さまざまなニーズに応じた高品質な「説明ビデオ」を制作できます。「オンボーディングビデオ」、「トレーニングビデオ」、「製品ビデオ」など、HeyGenは魅力的なコンテンツで「顧客成功」を向上させます。

HeyGenはビデオ制作を強化するためにどのようなクリエイティブアセットを提供していますか？

HeyGenは多言語の自然な「音声オーバー」や豊富な「ロイヤリティフリーのストックメディアライブラリ」を含む広範なクリエイティブアセットを提供しています。これにより、ユーザーはプロフェッショナルな要素で「ビデオ編集」と「スクリプト作成」を強化できます。

HeyGenで作成されたすべてのビデオでブランドの一貫性を維持するのは簡単ですか？

はい、HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供しており、「テンプレートとシーン」内でロゴ、色、フォントをカスタマイズできます。これにより、「コラボレーションツール」を使用しても、すべての「AIビデオ」が一貫してブランドアイデンティティを反映します。