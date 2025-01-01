ビデオメーカー：顧客戦略をマスターする
AIアバターを使用してパーソナライズされたビデオメッセージを簡単に作成し、顧客関係を強化します。
営業およびカスタマーサクセスマネージャー向けに心温まる45秒のパーソナライズされたビデオメッセージを開発し、顧客成功ストーリーを温かく本物のビジュアルスタイルで紹介し、ソフトなバックグラウンドミュージックと魅力的なAIアバターを使用して、より強固な顧客関係を築きます。
潜在的な新規ユーザー向けに、クリーンでアニメーション化されたグラフィックと明確で簡潔なAI生成のナレーションを使用して、主要な機能をデモンストレーションする60秒の説明ビデオを制作し、自動字幕/キャプションを通じてアクセシビリティと理解を確保し、全体的なビデオ戦略に効果的に貢献します。
ソーシャルメディアマネージャー向けに、メディアライブラリ/ストックサポートから選ばれた高速ビジュアルとトレンドのバックグラウンドミュージックを特徴とするダイナミックな15秒のクイックチップビデオを設計し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化し、迅速なコンテンツ作成のための理想的な短編ビデオメーカーとして活用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオメーカーで、クリエイティブプロセスを簡素化し、ユーザーがスクリプトをAIアバター、ナレーション、ダイナミックなテンプレートを使用して魅力的なビデオコンテンツに変換できるようにします。ドラッグ＆ドロップエディターにより、ビデオ編集ツールが誰にでもアクセス可能になり、ビデオ戦略を簡単に実行できます。
HeyGenは私のビジネスのために魅力的なマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenはビデオ戦略を強化するために設計された強力なマーケティングビデオメーカーです。カスタマイズ可能なブランディングコントロールと豊富なメディアライブラリを使用して、パーソナライズされたビデオメッセージや説得力のある説明ビデオを簡単に作成できます。
HeyGenが高度なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは高度なAI技術を活用して、テキストから直接リアルなAIアバターと高品質のナレーションを生成し、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。この機能により、広範なビデオ編集の経験がなくても、プロフェッショナルなビデオを効率的に制作できます。
HeyGenでビデオメッセージをどのようにパーソナライズできますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ロゴや色などのブランディングコントロール、ユニークなナレーションの追加を通じて、ビデオコンテンツの広範なパーソナライズを可能にします。また、柔軟なアスペクト比のリサイズと多様なシーンを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオを調整し、視聴者を引き付けることができます。