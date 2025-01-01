ビデオメーカー：顧客戦略をマスターする

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業およびカスタマーサクセスマネージャー向けに心温まる45秒のパーソナライズされたビデオメッセージを開発し、顧客成功ストーリーを温かく本物のビジュアルスタイルで紹介し、ソフトなバックグラウンドミュージックと魅力的なAIアバターを使用して、より強固な顧客関係を築きます。
サンプルプロンプト2
潜在的な新規ユーザー向けに、クリーンでアニメーション化されたグラフィックと明確で簡潔なAI生成のナレーションを使用して、主要な機能をデモンストレーションする60秒の説明ビデオを制作し、自動字幕/キャプションを通じてアクセシビリティと理解を確保し、全体的なビデオ戦略に効果的に貢献します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャー向けに、メディアライブラリ/ストックサポートから選ばれた高速ビジュアルとトレンドのバックグラウンドミュージックを特徴とするダイナミックな15秒のクイックチップビデオを設計し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化し、迅速なコンテンツ作成のための理想的な短編ビデオメーカーとして活用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客戦略ビデオメーカーの使い方

影響力のあるパーソナライズされたビデオメッセージを作成して、顧客戦略を向上させましょう。AIを活用したプラットフォームで、簡単にエンゲージメントを高め、強固な関係を築けます。

1
Step 1
スタートポイントを選択
プロフェッショナルなテンプレートとシーンの多様なライブラリから選ぶか、白紙のキャンバスから顧客戦略ビデオを構築します。
2
Step 2
コアコンテンツを生成
スクリプトを入力し、AIビデオメーカーがリアルなAIアバターを使用してテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換するのを見守り、時間と労力を節約します。
3
Step 3
インパクトを与えるために調整
特定の要素とブランドの独自性を活用して、パーソナライズされたビデオメッセージを強化し、顧客に響くメッセージを確実に届けます。
4
Step 4
戦略を展開
さまざまなアスペクト比で仕上げた顧客戦略ビデオを簡単にエクスポートし、好みのビデオマーケティングプラットフォームやチャネルでシームレスに展開します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ストーリーを強調

説得力のあるAIビデオを開発し、顧客の声を効果的に紹介し、見込み顧客との信頼を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはクリエイティブプロジェクトのビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーで、クリエイティブプロセスを簡素化し、ユーザーがスクリプトをAIアバター、ナレーション、ダイナミックなテンプレートを使用して魅力的なビデオコンテンツに変換できるようにします。ドラッグ＆ドロップエディターにより、ビデオ編集ツールが誰にでもアクセス可能になり、ビデオ戦略を簡単に実行できます。

HeyGenは私のビジネスのために魅力的なマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです！HeyGenはビデオ戦略を強化するために設計された強力なマーケティングビデオメーカーです。カスタマイズ可能なブランディングコントロールと豊富なメディアライブラリを使用して、パーソナライズされたビデオメッセージや説得力のある説明ビデオを簡単に作成できます。

HeyGenが高度なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは高度なAI技術を活用して、テキストから直接リアルなAIアバターと高品質のナレーションを生成し、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。この機能により、広範なビデオ編集の経験がなくても、プロフェッショナルなビデオを効率的に制作できます。

HeyGenでビデオメッセージをどのようにパーソナライズできますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ロゴや色などのブランディングコントロール、ユニークなナレーションの追加を通じて、ビデオコンテンツの広範なパーソナライズを可能にします。また、柔軟なアスペクト比のリサイズと多様なシーンを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオを調整し、視聴者を引き付けることができます。