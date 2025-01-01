顧客ストーリービデオジェネレーター：影響力のある証言を作成
顧客の証言を魅力的なビデオに変換し、スクリプトからのテキストをビデオにする機能で、あなたのオーディエンスに響く強力なストーリーを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャーが新製品を発売する際、HeyGenのAIテキストからビデオ生成ツールを活用して、現代的なビジュアルスタイルとアップビートなオーディオを備えた45秒のダイナミックなショートフォームビデオを作成し、プロフェッショナルな字幕を追加してソーシャルメディアキャンペーンでのエンゲージメントを高めます。
プロダクトマネージャーやB2B営業チームは、HeyGenの強力なテンプレートとシーンを活用して、ユーザーの旅を強調する60秒の顧客ストーリービデオを制作し、クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを実現し、落ち着いた説得力のあるナレーションと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートで補完します。
グローバルマーケティングチームのために、迅速な証言を魅力的な20秒のトーキングヘッドビデオに変換し、HeyGenのAIビデオ生成ツールを活用してプロフェッショナルで適応可能なビジュアルスタイルを作成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、クリアなオーディオと広範なリーチを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な顧客ストーリービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターを使用すると、テキストを動的な顧客ストーリービデオに簡単に変換できます。幅広いAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを活用して、証言を生き生きとさせ、物語をより魅力的で本物にします。
HeyGenを使用してどのようなAI生成ビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、プロフェッショナルなトーキングヘッドビデオや魅力的なショートフォームビデオなど、さまざまなAI生成ビデオを簡単に制作できます。テキストを入力するだけで、HeyGenの高度なAIテキストからビデオ生成ツールが、カスタマイズ可能なAIアバターとリアルなナレーションを備えた高品質のコンテンツを作成します。
HeyGenはクリエイティブプロセスを効率化するためのビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはクリエイティブなワークフローを加速するために設計されたプロフェッショナルなビデオテンプレートの豊富なライブラリを提供しています。これらのテンプレートと初心者向けのエディターを組み合わせることで、マーケティングやソーシャルメディア、その他のニーズに合わせた洗練されたビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはAIテキストからビデオ生成の品質をどのように保証していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと印象的なリップシンク精度に焦点を当てた高品質のAIテキストからビデオ生成を実現するよう設計されています。私たちの技術は、バーチャルプレゼンターがメッセージを明確かつ自然に伝えることを保証し、ビデオの全体的なプロフェッショナルな魅力を高めます。