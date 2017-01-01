新規顧客向けに45秒のビデオを作成し、スムーズな顧客オンボーディングを促進し、一般的なセットアップの質問に答えます。ビジュアルスタイルはクリーンで親しみやすく、フレンドリーなAIアバターが初期のステップを案内し、明確で安心感のある音声トーンで補完します。これは、新しいユーザーを歓迎し、情報を提供するための優れたパーソナライズされたビデオメッセージとして機能します。

ビデオを生成