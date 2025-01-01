カスタマーサービスチュートリアルビデオメーカーで簡単トレーニング

カスタマートレーニングとサポート業務を効率化。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、明確なステップバイステップの教育ビデオを迅速に作成。

176/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なカスタマーサービスチーム向けに、AIビデオプラットフォームでの一般的な問題のトラブルシューティングのための複雑なステップバイステップの指示を示す45秒のビデオチュートリアルを開発してください。モダンで視覚的に魅力的なスタイルとクリアな音声を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれた手順を効率的に動的なビジュアルガイドに変換します。
サンプルプロンプト2
エンドカスタマー向けに、新しい製品機能を示す30秒のビデオを制作し、カスタマートレーニングビデオシリーズの一部とします。ビデオは温かく招かれるような視覚スタイルと、助けになる安心感のある音声トーンを持たせます。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、自然なナレーションを作成し、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
サンプルプロンプト3
サポートチームマネージャーを対象にした戦略的な90秒のビデオを作成し、従来のSOPを動的なビデオコンテンツに変換することでサポート業務を最適化する方法を紹介します。視覚的なプレゼンテーションはプロフェッショナルでソリューション志向にし、自信に満ちた権威ある音声で提供します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、構造化されたインパクトのあるメッセージを迅速に構築します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カスタマーサービスチュートリアルビデオメーカーの使い方

AI、画面録画、スマートシェアリングを活用して、明確で魅力的なカスタマーサービスチュートリアルを簡単に作成。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリから選択し、カスタマーサービスチュートリアルのシーンを即座に設定します。
2
Step 2
ステップを記録
画面録画機能を使用して、複雑なプロセスを明確かつ正確に示すために、画面上のアクションを直接キャプチャします。
3
Step 3
AIナレーションとキャプションを追加
正確なクローズドキャプションを追加して、すべての顧客が簡単にフォローできるようにし、明確さとアクセシビリティを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、スマートシェアリングオプションを活用して、カスタマーサービスチュートリアルをすべての関連プラットフォームに効率的に配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なサポート問題を明確化

.

複雑な製品機能やトラブルシューティングの手順を、顧客の理解と満足度を向上させるために、明確で簡潔なビデオチュートリアルに簡素化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてカスタマーサービスチュートリアルビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは「AIアバター」と「ビデオテンプレート」を使用して、魅力的な「ハウツービデオ」や「ステップバイステップの指示」を迅速に作成できるようにします。これにより、組織内の「オンボーディング」や「カスタマートレーニングビデオ」が効率化され、サポート業務が改善されます。

HeyGenはAIビデオプラットフォームとして何が際立っていますか？

HeyGenは高度な「AIアバター」と「AIボイスオーバー」を活用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、従来の撮影を不要にします。その直感的な「ビデオエディター」には、「スクリプトからのテキストをビデオに変換」、「ブランディングコントロール」、充実した「メディアライブラリ」などの機能が含まれ、コンテンツを豊かにします。

HeyGenのビデオエディターは字幕のようなアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenはすべてのビデオに「字幕/キャプション」を自動生成し、視聴者のアクセシビリティと理解を向上させます。この強力な「AIビデオプラットフォーム」は、あなたの「教育ビデオ」やチュートリアルが効果的にすべての人に届くことを保証します。

HeyGenは迅速なビデオテンプレート作成とスマートシェアリングを支援できますか？

もちろんです。HeyGenは「SOP」から「カスタマートレーニングビデオ」まで、コンテンツ作成を迅速に開始するためのさまざまな「ビデオテンプレート」を提供します。作成後は、「スマートシェアリング」機能を利用して、ターゲットオーディエンスに効率的に配信できます。