究極のカスタマーサービストレーニングビデオメーカー

AIアバターを使用して、複雑なトピックを簡素化し、チームのパフォーマンスを向上させる魅力的なカスタマーサービストレーニングビデオを作成しましょう。

新入社員向けに、初めての顧客挨拶とトーンに焦点を当てた45秒の魅力的なカスタマーサービストレーニングビデオを作成してください。この魅力的なビデオコンテンツは、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用して、クリーンで企業的なビジュアルスタイルを持ち、温かく安心感のあるナレーションで新しい顧客を効果的にオンボードするフレンドリーなAIアバターをフィーチャーするべきです。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なカスタマーサービスエージェント向けに、紛争解決技術を示す60秒のシナリオベースのトレーニングビデオを開発してください。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、詳細なビデオスクリプトを魅力的なビジュアルナラティブに変換し、複数のAIアバターを使用して異なる役割を演じ、自然な「ナレーション生成」で洗練された情報豊かなプレゼンテーションを確保します。これは効率的なAI駆動のビデオ作成を例示します。
サンプルプロンプト2
新しい製品機能を説明するために、カスタマーサービストレーニングビデオメーカーを使用して30秒の簡潔なアップデートビデオを設計してください。このAIを使用したハウツーガイドは、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して関連するビジュアルを提供し、明確さを確保するために自動「字幕/キャプション」とプロフェッショナルな「AIナレーション」を使用して、明るくモダンなビジュアルスタイルを採用するべきです。
サンプルプロンプト3
顧客への共感と積極的な傾聴のベストプラクティスを紹介する45秒のインスパイアリングなビデオを制作してください。このビデオは、HeyGenの「トレーニングビデオテンプレート」を活用して素晴らしいビジュアルを作成し、温かさと権威を持ってメッセージを伝える魅力的な「AIプレゼンター」をフィーチャーし、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化されるべきです。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カスタマーサービストレーニングビデオメーカーの使い方

AIを活用して、チームを教育し、顧客をオンボードするための魅力的なカスタマーサービストレーニングビデオを迅速に作成し、効率と一貫性を向上させましょう。

1
Step 1
トレーニングビデオスクリプトを作成
ビデオスクリプトを作成または貼り付けて開始します。AI駆動のビデオ作成を活用して、テキストを魅力的なカスタマーサービストレーニングビデオに簡単に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターとナレーションを選択
多様なAIアバターと高品質なAIナレーションオプションから選択し、トレーニングコンテンツを生き生きとさせ、オーディエンスのエンゲージメントを向上させます。
3
Step 3
ブランド資産とビジュアルを追加
ロゴ、ブランドカラー、およびライブラリからの関連メディアを追加します。ブランドコントロールを利用して、すべてのトレーニング資料で一貫したブランド化を確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
カスタマーサービストレーニングビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートします。既存のチュートリアルビデオライブラリに簡単に埋め込んだり、すぐに共有したりできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

カスタマーサービスチームを動機付ける

.

士気を高め、ポジティブな態度を強化し、カスタマーサービス担当者を動機付けるためのインスパイアリングで高揚感のあるビデオコンテンツを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてカスタマーサービストレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIプレゼンターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、カスタマーサービストレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。複雑なトピックを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。

HeyGenが魅力的なトレーニングビデオに効果的な理由は何ですか？

HeyGenは、AIアバターとリアルなAIナレーション生成を提供し、トレーニングビデオのエンゲージメントを向上させます。これにより、パーソナライズされたコミュニケーションが可能になり、すべてのカスタマーサービストレーニング資料で一貫した品質が保証されます。

HeyGenは一貫性のあるブランド化されたトレーニングビデオコンテンツの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオテンプレートと強力なブランドコントロールを提供します。ロゴやブランドカラーを簡単に統合し、すべてのカスタマーサービストレーニングビデオが統一されたプロフェッショナルな外観を維持することができます。

HeyGenはAIを使用して効果的なハウツーガイドの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、明確なステップバイステップのハウツーガイドや技術チュートリアルを迅速に生成することを可能にします。AI駆動のビデオ作成により、新しい顧客をオンボードしたり、複雑なプロセスを効率的に説明したりすることができ、学習をよりアクセスしやすく効果的にします。