新入社員向けに、共感と積極的な傾聴のコアバリューを強調した45秒のカスタマーサービストレーニングビデオジェネレーターの紹介を作成してください。このビデオは、新しいカスタマーサービス担当者を対象とし、明るくフレンドリーでクリーンな企業ビジュアルを特徴とし、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確でプロフェッショナルなナレーションを伴います。HeyGenのAIアバターを活用して、一般的なシナリオとベストプラクティスの対応を提示し、一貫性のある魅力的な学習体験を確保します。

