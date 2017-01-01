マーケティング担当者向けに、顧客維持を大幅に向上させるための魅力的な30秒のビデオを作成し、パーソナライズされたビデオメッセージが信頼とエンゲージメントをどのように再構築できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは温かく招待的で、親しみやすいAIアバターが心のこもったメッセージを届け、穏やかなバックグラウンドミュージックと明確で共感的なナレーションが補完します。HeyGenのAIアバターとパーソナライズされたビデオ機能を使用して、これらの影響力のあるビデオを簡単に作成できることを強調します。

ビデオを生成