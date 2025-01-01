顧客レポートビデオメーカー：エンゲージメントと売上を向上

AIボイスオーバーと美しいビジュアルを使用して、顧客成功ストーリーをダイナミックなビデオに簡単に変換し、社会的証明を強化します。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象にした30秒の顧客の声ビデオを作成し、活気あるストックメディアを使用して、ポジティブな顧客体験を強調し、社会的証明を構築する本格的で明るいビジュアルスタイルを披露します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロダクションプロセスを効率化し、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業チームやプロダクトマネージャー向けに、四半期ごとの顧客成功の成果を要約する45秒のAIビデオレポートジェネレーターを開発します。ビジュアルスタイルはモダンで、明確なデータビジュアライゼーションを取り入れ、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成機能を活用して、AIアバターがナレーションを行います。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケターやコンテンツクリエイターを対象にした60秒の説明ビデオを制作し、新しい製品機能を紹介します。カスタムブランディングと魅力的なアニメーションを用いたダイナミックなストーリーテリングビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルをシームレスに統合し、自動生成された字幕/キャプションで幅広いアクセスを確保します。
サンプルプロンプト3
顧客成功チーム向けに、特定の製品機能を新規ユーザーのオンボーディング用に説明する30秒のビデオドキュメンテーションを作成します。ビデオは明確で指導的かつフレンドリーなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して生成された人間のようなボイスオーバーで視聴者をステップバイステップで案内し、明確さと理解のしやすさを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客レポートビデオメーカーの使い方

複雑な顧客データを魅力的なビデオレポートに簡単に変換します。顧客成功の成果を示す明確で簡潔、かつ視覚的に魅力的なビデオを作成します。

1
Step 1
レポートスクリプトを作成
まず、顧客レポートのナラティブを作成します。プラットフォームを活用して、テキストスクリプトをダイナミックなビデオに変換し、重要な洞察を明確に伝えます。
2
Step 2
ビジュアルテンプレートを選択
レポート用にデザインされたさまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンから選択します。これらのテンプレートは、顧客データのプレゼンテーションに構造化された魅力的なフレームワークを提供します。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加
自然な音声のAIボイスオーバーでレポートを強化し、メッセージを効果的に伝えます。ブランド要素を統合して、洗練された一貫性のあるプレゼンテーションを実現します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
希望のアスペクト比とフォーマットで顧客レポートビデオを完成させます。関連するプラットフォームで魅力的なビデオを簡単に共有し、顧客成功を示します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトなビデオ広告を開発

顧客成功ストーリーやレポートを活用して、高パフォーマンスのビデオ広告を作成し、コンバージョンを促進し、ブランドの信頼性を高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ制作を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオメーカーは、直感的なテンプレートと強力なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、ユーザーが魅力的なコンテンツを簡単に制作できるようにします。AIアバターとAIボイスオーバーを活用して、複雑な編集スキルなしでビジョンを実現できます。

HeyGenが顧客の声ビデオを作成するのに理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、信頼と社会的証明を構築する本格的な顧客の声を制作するための優れたツールです。クライアントの成果を美しいビジュアルとブランドアイデンティティ要素と簡単に組み合わせて、魅力的なマーケティングビデオを作成できます。

HeyGenはAIアバターとボイスオーバーでビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは多様なAIアバターと高度なAIボイスオーバーを利用して、パーソナライズされたビデオを作成することができます。これにより、説明ビデオから内部コミュニケーションまで、メッセージを明確かつ魅力的に伝える効率的なコンテンツ制作が可能です。

HeyGenはどのようなビジネスビデオに適していますか？

HeyGenは非常に多用途で、マーケティングビデオ、説明ビデオ、ソーシャルメディアの発表など、さまざまなビジネスビデオの生成に最適です。ストックメディアやアニメーションなどの機能を活用して、さまざまなプラットフォームでプロフェッショナルでインパクトのあるコンテンツを作成できます。