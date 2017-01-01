あなたの頼れる顧客関係トレーニングビデオメーカー
HeyGenのAIアバターを活用したダイナミックなトレーニングビデオで、顧客維持と従業員のエンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のソフトウェアユーザー向けに、新しいインタラクティブ分析ダッシュボードを強調する1分間のAIトレーニングビデオデモを作成してください。このビデオは、動的な画面デモンストレーション、洗練されたモーショングラフィックス、そしてアップビートなバックグラウンド音楽を特徴とし、重要な情報はアクセシビリティと明確さのために字幕で強調されます。
顧客サービス担当者向けに、困難な顧客とのやり取りにおけるデエスカレーション技術に焦点を当てた90秒の顧客サービストレーニングビデオモジュールを開発してください。ビデオはシナリオベースのビジュアルスタイルを採用し、共感的なキャラクター描写を特徴とし、テンプレートとシーンを効果的に使用して、関連性のある状況を迅速に設定するプロフェッショナルでありながら温かみのあるナレーションを提供します。
営業およびサポートチーム向けに、新しいCRMシステムのナビゲート方法を教える45秒のクイックインストラクショナルビデオを設計してください。ビジュアルアプローチはテンポが速く、インフォグラフィックスタイルの要素と明確で簡潔なテキストオーバーレイを組み込み、さまざまなプラットフォームに最適化されたエネルギッシュなインストラクショナルボイスで提供されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはAIトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なナレーション生成を使用して、スクリプトからテキストをビデオに簡単に変換できることで、AIトレーニングビデオの作成を革新します。この革新的なアプローチにより、高品質な指導コンテンツを効率的に制作するための合理化された方法が提供されます。
HeyGenでプロフェッショナルなトレーニングビデオをすぐに作成できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なトレーニングビデオメーカーとして、豊富なビデオテンプレートとAIプレゼンターを活用して迅速な制作を可能にします。複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに、包括的なトレーニング資料をすぐに生成できます。
HeyGenはアクセシブルな顧客サービストレーニングビデオの機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは自動的にクローズドキャプションと字幕を生成することで、顧客サービストレーニングビデオが包括的であることを保証します。この重要な機能により、コンテンツがより広い視聴者に理解されやすくなります。
パーソナライズされたトレーニングビデオのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやカラースキームを含む、すべてのパーソナライズされたビデオにブランドの独自のアイデンティティを注入することができます。これにより、顧客関係トレーニングビデオメーカーの取り組みが、特定の組織スタイルを反映することが保証されます。