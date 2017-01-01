あなたの頼れる顧客関係トレーニングビデオメーカー

HeyGenのAIアバターを活用したダイナミックなトレーニングビデオで、顧客維持と従業員のエンゲージメントを向上させましょう。

新しい技術サポート担当者向けに、共感的なコミュニケーションのベストプラクティスを示す、2分間の簡潔な顧客関係トレーニングビデオメーカーガイドを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、一般的なシナリオの画面録画を利用し、AIアバターによる落ち着いた励ましのナレーションで一貫性と明確さを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のソフトウェアユーザー向けに、新しいインタラクティブ分析ダッシュボードを強調する1分間のAIトレーニングビデオデモを作成してください。このビデオは、動的な画面デモンストレーション、洗練されたモーショングラフィックス、そしてアップビートなバックグラウンド音楽を特徴とし、重要な情報はアクセシビリティと明確さのために字幕で強調されます。
サンプルプロンプト2
顧客サービス担当者向けに、困難な顧客とのやり取りにおけるデエスカレーション技術に焦点を当てた90秒の顧客サービストレーニングビデオモジュールを開発してください。ビデオはシナリオベースのビジュアルスタイルを採用し、共感的なキャラクター描写を特徴とし、テンプレートとシーンを効果的に使用して、関連性のある状況を迅速に設定するプロフェッショナルでありながら温かみのあるナレーションを提供します。
サンプルプロンプト3
営業およびサポートチーム向けに、新しいCRMシステムのナビゲート方法を教える45秒のクイックインストラクショナルビデオを設計してください。ビジュアルアプローチはテンポが速く、インフォグラフィックスタイルの要素と明確で簡潔なテキストオーバーレイを組み込み、さまざまなプラットフォームに最適化されたエネルギッシュなインストラクショナルボイスで提供されます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

顧客関係トレーニングビデオメーカーの仕組み

AIを活用したビデオ作成で顧客関係トレーニングを向上させましょう。プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを簡単に制作し、従業員のスキルと顧客満足度を向上させます。

Step 1
ビデオスクリプトを作成する
顧客関係トレーニングのコンテンツを作成するか、AIで生成します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、メッセージの基盤を築きます。
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
ブランドを最もよく表すAIアバターを選択します。HeyGenは、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなビデオテンプレートを提供し、明確かつプロフェッショナルにメッセージを伝えます。
Step 3
必要なビデオ要素を追加する
カスタムブランディング、バックグラウンドミュージックを追加し、字幕を有効にしてアクセシビリティを確保します。これにより、顧客サービストレーニングビデオが包括的で影響力のあるものになります。
Step 4
トレーニングビデオをエクスポートする
完成したら、高品質の顧客関係トレーニングビデオを簡単にエクスポートします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまな学習プラットフォームにコンテンツをシームレスに統合します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオで顧客成功事例を紹介

魅力的なAIビデオを利用して、成功した顧客とのやり取りを示し、内部トレーニングのための実践的な洞察とベストプラクティスを提供します。

よくある質問

HeyGenはAIトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なナレーション生成を使用して、スクリプトからテキストをビデオに簡単に変換できることで、AIトレーニングビデオの作成を革新します。この革新的なアプローチにより、高品質な指導コンテンツを効率的に制作するための合理化された方法が提供されます。

HeyGenでプロフェッショナルなトレーニングビデオをすぐに作成できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なトレーニングビデオメーカーとして、豊富なビデオテンプレートとAIプレゼンターを活用して迅速な制作を可能にします。複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに、包括的なトレーニング資料をすぐに生成できます。

HeyGenはアクセシブルな顧客サービストレーニングビデオの機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは自動的にクローズドキャプションと字幕を生成することで、顧客サービストレーニングビデオが包括的であることを保証します。この重要な機能により、コンテンツがより広い視聴者に理解されやすくなります。

パーソナライズされたトレーニングビデオのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやカラースキームを含む、すべてのパーソナライズされたビデオにブランドの独自のアイデンティティを注入することができます。これにより、顧客関係トレーニングビデオメーカーの取り組みが、特定の組織スタイルを反映することが保証されます。