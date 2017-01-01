新しいカスタマーサービスエージェントとそのトレーナー向けに、AI駆動のロールプレイシミュレーションがエージェントの自信を劇的に向上させる方法を示す60秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、重要な学習ポイントを強調するために明確な画面上のテキストを使用し、自信に満ちた安心感のあるナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、複雑なトレーニングシナリオを効率的に伝えましょう。

