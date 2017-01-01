顧客ポリシービデオジェネレーター：コンプライアンスを簡素化
ポリシーの更新を明確に伝えましょう。強力なAIアバターを活用して、顧客が理解できる一貫したプロフェッショナルトレーニングビデオを提供します。
新しいAI駆動ツールを統合しようとしているITマネージャー向けの90秒のビデオを作成し、顧客ポリシービデオジェネレーターのセットアップとカスタマイズ方法を説明します。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、自信に満ちた明確な声で、HeyGenのAIアバターのシームレスな統合を特に強調します。
トレーニングビデオを作成するプロダクトマネージャー向けの2分間のトレーニングビデオを開発し、内部ポリシーの更新のためのテキストからビデオへのジェネレーターの使用手順を詳細に説明します。ビデオは詳細で落ち着いた教育的なウォークスルーを必要とし、HeyGenの字幕/キャプションのアクセシビリティと明確な理解の重要性を強調します。
グローバルビジネスチームを対象とした45秒のビデオを制作し、マルチリンガルな顧客ポリシーの更新を作成するビデオジェネレーターの力を示します。多様な声のアクセントを持つダイナミックで多文化的なビジュアルを活用し、HeyGenの強力なボイスオーバー生成機能を活用して多様なオーディエンスに効果的にリーチします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenが高度なAIビデオジェネレーターである技術的な能力は何ですか？
HeyGenは、テキストをリアルなAIアバターと洗練されたAI声優を使用してビデオに変換することで、AIビデオジェネレーターとして際立っています。そのコアとなるテキストからビデオへのジェネレーター技術は、高品質でAI駆動のツールを効率的に生産し、ビデオ作成プロセス全体を合理化します。
HeyGenは、ポリシーの更新やトレーニングビデオのような多様なビデオコンテンツの作成にどのように役立ちますか？
HeyGenは、顧客ポリシービデオジェネレーターとして優れており、トレーニングビデオにも理想的です。ユーザーが迅速に明確で魅力的なコンテンツを作成できるようにします。カスタマイズ可能なビデオテンプレートと直感的なオンラインビデオエディタ機能を備えており、企業は複雑な情報を効果的に伝えることができます。
HeyGenは、グローバルなリーチのために多言語のボイスオーバーと統合された字幕をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多言語のボイスオーバーと自動キャプションおよび字幕を通じて、グローバルなコミュニケーションを強力にサポートします。これにより、多様なオーディエンスにアクセス可能なビデオを簡単に制作し、世界中の顧客エンゲージメントを向上させることができます。
HeyGenで生成されたビデオに自社ブランドの特定の要素を組み込むことはできますか？
もちろんです。HeyGenは、包括的なブランディングコントロールを提供することで、すべてのマーケティングコンテンツにおいて一貫したブランディングを保証します。ロゴ、好みの色、その他のビジュアル要素を簡単に統合し、すべてのビデオでプロフェッショナルで認識しやすい外観を維持できます。