顧客向けプレゼンテーションビデオジェネレーター: AIでプレゼンを作成
高度なテキスト・トゥ・ビデオ技術でプレゼンスクリプトを迅速に魅力的なビデオに変換し、簡単にオーディエンスを引き込むことができます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
スタートアップの創業者やマーケティング専門家を対象にした1分間のダイナミックなマーケティングビデオを作成し、AIピッチビデオメーカーの力を示します。ビジュアルとオーディオのスタイルはエネルギッシュでモダンであり、活気あるモーショングラフィックスとアップビートなサウンドトラックを利用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、ナレーション生成がどのようにして魅力的なコンテンツ作成を簡素化するかを示します。
製品マネージャーや技術トレーナー向けに、複雑なソフトウェアの更新や新機能を説明する2分間の詳細な技術プレゼンテーションビデオを制作します。ビジュアルスタイルは情報的で正確であり、画面録画とクリーンなアニメーションを使用し、落ち着いた明確なナレーションとHeyGenの自動字幕/キャプションを伴い、アクセシビリティを確保し、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調します。
小規模ビジネスオーナーや起業家向けに、プロフェッショナルなセールスピッチビデオを迅速かつ簡単に作成することのスピードと容易さを強調する45秒のインパクトのあるプロモーションクリップをデザインします。美的感覚は熱意に満ちて直接的であり、AIアバターが親しみやすいトーンで説得力のあるメッセージを届け、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連するストック映像を取り入れて視覚的な魅力を高め、信頼性を伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオプレゼンテーション作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenの直感的なオンラインエディターは、高度なテキスト・トゥ・ビデオ技術とリアルなAIアバターを使用して、スクリプトを魅力的なビデオプレゼンテーションに変換し、制作ワークフロー全体を効率化します。
HeyGenは営業チーム向けに効果的な顧客向けプレゼンテーションビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは強力な顧客向けプレゼンテーションビデオジェネレーターであり、プロフェッショナルなテンプレートと高品質なテキスト・トゥ・スピーチのナレーションを提供し、オーディエンスに響く魅力的なセールスピッチビデオを作成するのに役立ちます。
HeyGenはビデオのカスタマイズとブランディングのためにどのような高度な機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバター、自動字幕、広範なブランディングコントロールを含む包括的なカスタマイズオプションを提供し、ビデオがブランドの独自のアイデンティティを完全に反映することを保証します。
HeyGenはすべての規模のビジネスにとって使いやすいAIピッチビデオメーカーですか？
はい、HeyGenはアクセスしやすいAIピッチビデオメーカーとして設計されています。スクリプトを提供するだけで、ユーザーフレンドリーなオンラインエディターと多様なプロフェッショナルテンプレートを活用して、簡単にプロフェッショナルなピッチビデオを作成できます。