新規ユーザーがHeyGenを効果的な「顧客オンボーディングビデオメーカー」として迅速に活用する方法を示す、1分間の簡潔なビデオを作成してください。ビデオにはプロフェッショナルな「AIアバター」がナレーションを行い、「スクリプトからのテキストをビデオに変換」する機能を使用して、書かれた指示を魅力的な「オンボーディングビデオ」に変換するシームレスなプロセスを強調します。ビジュアル的には、洗練されたチュートリアルスタイルの美学を維持し、明確な画面キャプチャと落ち着いた背景音楽を使用して、技術ユーザーがプラットフォームの効率性を理解できるようにします。

