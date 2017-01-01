究極の顧客オンボーディングビデオメーカー プラットフォーム

新規ユーザーがHeyGenを効果的な「顧客オンボーディングビデオメーカー」として迅速に活用する方法を示す、1分間の簡潔なビデオを作成してください。ビデオにはプロフェッショナルな「AIアバター」がナレーションを行い、「スクリプトからのテキストをビデオに変換」する機能を使用して、書かれた指示を魅力的な「オンボーディングビデオ」に変換するシームレスなプロセスを強調します。ビジュアル的には、洗練されたチュートリアルスタイルの美学を維持し、明確な画面キャプチャと落ち着いた背景音楽を使用して、技術ユーザーがプラットフォームの効率性を理解できるようにします。

サンプルプロンプト1
HeyGenの「ビデオ作成ツール」としての強力な機能に興味を持つ技術チームをターゲットにした90秒のプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンなもので、アニメーショングラフィックスと「テンプレート＆シーン」を使用してプラットフォームの多様性を示します。「ボイスオーバー生成」によるプロフェッショナルなナレーションの生成の容易さを強調し、「多言語サポート」がグローバルな「オンボーディングビデオ」をどのように強化できるかを示します。音声はクリアで魅力的であり、HeyGenの技術的な利点を観客に案内します。
サンプルプロンプト2
「従業員オンボーディング」のための「魅力的なビデオ」を作成したいHR部門向けに、2分間の説明ビデオを制作してください。ビデオはフレンドリーで親しみやすいAIアバターを使用して新入社員を歓迎し、「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、ポジティブな職場環境の関連性のある高品質なビジュアルを含めます。「字幕/キャプション」を目立たせて、さまざまな学習スタイルとアクセシビリティをサポートし、オンボーディングプロセスをシームレスで情報豊かにするために、温かく招待的なトーンでナレーションを行います。
サンプルプロンプト3
HeyGenの「AI駆動プラットフォーム」を通じて「パーソナライズされたビデオコンテンツ」の力に焦点を当てた、プロダクトマネージャー向けの魅力的な45秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルは、迅速なカスタマイズと異なるブランディングに適応する「AIアバター」の多様性を示します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の柔軟性を示し、さまざまな配信チャネルに対応します。音声はダイナミックで説得力があり、ユーザーエンゲージメントを向上させるためのカスタマイズされたビデオ体験の効率性と影響力を反映します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客オンボーディングビデオメーカーの仕組み

魅力的でパーソナライズされたオンボーディングビデオを効率的に作成し、新しい顧客にスムーズで情報豊かな旅を提供します。

1
Step 1
スクリプトまたはコンテンツを作成
プラットフォームにオンボーディングスクリプトを入力または貼り付けて、魅力的なビデオコンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
リアルなAIアバターを選んでコンテンツを提示し、オンボーディング体験をダイナミックで親しみやすいものにします。
3
Step 3
ブランディングを適用し、音声を調整
カスタムロゴと色を使用してブランドアイデンティティを統合し、ビデオがブランドガイドラインに完全に一致するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
パーソナライズされたビデオコンテンツを正確性と影響力のために確認し、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、すべての顧客接点でシームレスに展開します。

使用例

インスピレーションを与えるウェルカム体験を作成

モチベーションを高め、パーソナライズされたウェルカムビデオをデザインして、強い第一印象を与え、新しい顧客にポジティブなトーンを設定します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAI駆動のプラットフォームであり、強力な顧客オンボーディングビデオメーカーとして機能し、魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成できます。AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、コンテンツを迅速に魅力的なビジュアルに変換し、制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenはさまざまなユーザーや役割に合わせてオンボーディングコンテンツをパーソナライズできますか？

はい、HeyGenは非常にパーソナライズされたビデオコンテンツを提供でき、ユーザーオンボーディングや従業員オンボーディングに最適です。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、多言語サポートを組み込み、インタラクティブなビデオを統合して、多様なオーディエンスや特定の学習パスに合わせた体験を提供できます。

HeyGenは効率的なビデオ制作のためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは包括的なビデオ作成ツールを提供し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する高度な機能とリアルなAIボイスオーバーによるプロフェッショナルなナレーションを備えています。強力なビデオ編集ツール、字幕の自動生成、4K解像度の出力により、効率的で高品質なエンドツーエンドのビデオ生成プロセスを実現します。

HeyGenは私のオンボーディングビデオのブランディングと高品質なビジュアルをサポートしますか？

もちろんです。HeyGenはオンボーディングビデオがブランドの一貫性とプロフェッショナルな品質を維持することを保証します。ブランドキットを統合し、カスタマイズ可能なテンプレートを選択し、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを組み合わせて、会社のアイデンティティを反映した洗練された高解像度のコンテンツを作成できます。