既存のソフトウェアユーザー向けに、新機能のアップデートを迅速に理解するための1分間の簡潔な指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで正確にし、ソフトウェアの動作を示す画面録画を適切なペースで進行させ、落ち着いたプロフェッショナルなAIのナレーションを添えます。このビデオはHeyGenの強力な「Voiceover generation」を活用し、更新された機能を明確に説明し、技術チームやパワーユーザーがスムーズに移行できるようにします。

