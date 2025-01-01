45秒の「今月の顧客ビデオメーカー」特集を作成してください。このビデオは小規模ビジネスやマーケティングチームを対象に、成功した顧客のストーリーを紹介し、祝賀的な背景音楽を使用して、明るくプロフェッショナルなトーンを目指します。HeyGenのAIアバターを活用して主要な成果を語り、字幕を追加して幅広いアクセスを可能にし、クライアントへの感謝を示す強力な証言ビデオメーカーにしてください。

ビデオを生成