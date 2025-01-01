今月の顧客ビデオメーカー：あなたのベストをスポットライト
シームレスなブランディングコントロールで魅力的な顧客スポットライトビデオを迅速に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい「今月の顧客」イニシアチブのために、ダイナミックな30秒のAIプロモーションビデオメーカーを制作できるとしたらどうでしょうか？認識プログラムを開始する企業や営業部門を対象にしたこのマーケティングビデオは、エネルギッシュでモダンなビジュアル、鮮やかな色彩、テンポの速い編集、そしてアップビートでモチベーショナルな音楽を特徴とするべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して説得力のあるナレーションを行い、テンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルで魅力的なビデオを作成してください。
起業家や忙しいマーケティングマネージャー向けに、手間のかからない「今月の顧客」特集を求める場合、60秒の説明ビデオを想像してください。このビデオは、クリーンで明確なビジュアルスタイルを持ち、視聴者に作成プロセスを案内するための親しみやすい情報提供のボイスオーバー生成を特徴とするべきです。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合してビジュアルを豊かにし、スムーズなコンテンツ制作のためのプレミアビデオメーカーとしての役割を確認してください。
過去の今月の顧客を祝う15秒のソーシャルメディアリールをデザインしてください。この短いビデオは、ソーシャルメディアマネージャーやコミュニティマネージャーを対象に、クイックカット、大胆なグラフィック、アニメーションテキスト、トレンディでアップビートな音楽を使用し、モバイル視聴に最適化されています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートを利用してシームレスな配信を確保し、最大限のエンゲージメントを実現するために自動字幕を追加し、迅速な認識に最適です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のマーケティングビデオを向上させることができますか？
HeyGenはAIを活用して、テキストをダイナミックなコンテンツに変換し、魅力的なマーケティングビデオを作成する力を提供します。AIアバターを活用し、シーンをカスタマイズして、迅速かつプロフェッショナルに魅力的なAIプロモーションビデオを制作できます。
HeyGenはテキストからビデオを作成することができますか？
もちろんです。HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、スクリプトを直接洗練されたビデオに変換します。この機能には、リアルなボイスオーバーの生成や、幅広いアクセスを可能にする自動字幕の追加が含まれています。
HeyGenのビデオメーカーにはどのようなブランディングオプションがありますか？
HeyGenのビデオメーカーは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴやブランドカラーをビデオにシームレスに統合できます。プロフェッショナルなテンプレートを活用して、すべてのコンテンツで一貫性のある認識可能なブランドプレゼンスを維持できます。
HeyGenはソーシャルメディア用の証言ビデオメーカーとして使用できますか？
はい、HeyGenは優れた証言ビデオメーカーであり、YouTube Shortsのようなソーシャルメディアプラットフォームに最適な高品質の顧客ストーリーを制作できます。その直感的な機能は、視聴者に響くインパクトのあるコンテンツの作成を簡素化します。