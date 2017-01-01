カスタマージャーニービデオメーカー: 魅力的な体験を創造

テキスト-to-ビデオ機能を活用したストーリーテリングビデオで、顧客を引き込み、コンバージョンを向上させましょう。

ソフトウェアエンジニアと技術製品マネージャー向けに、HeyGenのAIビデオエージェント機能を活用した90秒の指導ビデオを作成し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオと統合されたAIアバターを使用して、複雑な技術的説明を簡素化する方法を示します。ビジュアルスタイルはスリークでモダンにし、明確な画面録画とアニメーション図を伴い、正確で情報豊富なボイスオーバー生成を行います。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティング戦略家向けに、HeyGenを使用してインパクトのあるマーケティングビデオを構築する方法を示す、60秒の「カスタマージャーニービデオメーカー」チュートリアルを制作します。ビデオにはダイナミックなグラフィックスとポジティブでモチベーショナルな背景音楽を取り入れ、テンプレートとシーンのシームレスな統合を示し、迅速なコンテンツ作成を実現します。
サンプルプロンプト2
カスタマーサクセス担当者を対象にした2分間の「カスタマーエクスペリエンスビデオ」ガイドを開発し、クライアントエンゲージメントを強化するためのパーソナライズされたビデオの作成方法を詳述します。親しみやすいシナリオとフレンドリーなボイスオーバーを用いた温かく共感的なビジュアルスタイルを採用し、ボイスオーバー生成とメディアライブラリ/ストックサポートの力を強調して、各メッセージをカスタマイズします。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーとコンテンツクリエイター向けに、HeyGenがプロフェッショナルなマーケティングビデオの制作をどのように簡素化するかを強調する45秒のビデオを作成します。美的感覚は鮮やかでエネルギッシュにし、アップビートな背景音楽を伴い、スクリプトからのテキスト-to-ビデオとアスペクト比のリサイズとエクスポートによるマルチプラットフォーム配信の効率性を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カスタマージャーニービデオメーカーの使い方

直感的なAIツールを使用して、視聴者に共鳴し、マーケティング活動を強化するカスタマージャーニービデオを作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
顧客の旅を概説することから始めます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、物語をダイナミックなビジュアルストーリーに変換し、魅力的なカスタマージャーニービデオの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルを選択
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンの幅広い選択肢から、顧客の体験の各段階を視覚的に表現します。メッセージを効果的に伝えるための完璧な背景を選び、ビデオテンプレートを強化します。
3
Step 3
音声とブランディングでカスタマイズ
リアルなボイスオーバー生成でビデオを高めます。多様なAIボイスから選び、ブランドのトーンに合わせてオーディオを微調整し、パーソナライズされたビデオが視聴者と真に繋がるようにします。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を簡単に使用して、さまざまなフォーマットで最終的なマーケティングビデオを生成します。すべてのプラットフォームで共有し、あらゆる接点で顧客を引き込みます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高パフォーマンスのビデオ広告を作成

.

顧客の旅の始まりで注目を集め、コンバージョンを促進するために、インパクトのあるマーケティングビデオと広告を迅速に開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはカスタマージャーニービデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を含む高度なAIツールを活用して、魅力的なカスタマージャーニービデオを効率的に生成します。スクリプトを自然なボイスオーバー生成で魅力的なビデオに変換し、制作プロセスを大幅に簡素化します。

HeyGenでマーケティングビデオのブランディングとフォーマットをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや企業カラーをすべてのマーケティングビデオに簡単に統合できます。さらに、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、カスタマイズされたビデオコンテンツをさまざまなプラットフォームに最適化できます。

HeyGenはどのようなビデオ編集ツールとリソースを提供してコンテンツを強化しますか？

HeyGenは、ロイヤリティフリーのアセットを含む豊富なメディアライブラリやカスタマイズ可能なビデオテンプレートを含む包括的なビデオ編集ツールを提供します。これらのリソースを活用して、説明ビデオからソーシャルメディアコンテンツまで、あらゆる目的のプロフェッショナルグレードのビデオを作成できます。

HeyGenのAIビデオエージェントはどのようにしてパーソナライズされたカスタマーエクスペリエンスビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIビデオエージェントは、最先端のAIアバターを活用して、視聴者に共鳴する非常にパーソナライズされたビデオを制作し、カスタマーエクスペリエンスを向上させます。これにより、企業はスケールで効率的にカスタマイズされたメッセージを生成し、顧客エンゲージメントをより効果的にします。