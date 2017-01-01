カスタマージャーニービデオメーカー: 魅力的な体験を創造
テキスト-to-ビデオ機能を活用したストーリーテリングビデオで、顧客を引き込み、コンバージョンを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング戦略家向けに、HeyGenを使用してインパクトのあるマーケティングビデオを構築する方法を示す、60秒の「カスタマージャーニービデオメーカー」チュートリアルを制作します。ビデオにはダイナミックなグラフィックスとポジティブでモチベーショナルな背景音楽を取り入れ、テンプレートとシーンのシームレスな統合を示し、迅速なコンテンツ作成を実現します。
カスタマーサクセス担当者を対象にした2分間の「カスタマーエクスペリエンスビデオ」ガイドを開発し、クライアントエンゲージメントを強化するためのパーソナライズされたビデオの作成方法を詳述します。親しみやすいシナリオとフレンドリーなボイスオーバーを用いた温かく共感的なビジュアルスタイルを採用し、ボイスオーバー生成とメディアライブラリ/ストックサポートの力を強調して、各メッセージをカスタマイズします。
小規模ビジネスオーナーとコンテンツクリエイター向けに、HeyGenがプロフェッショナルなマーケティングビデオの制作をどのように簡素化するかを強調する45秒のビデオを作成します。美的感覚は鮮やかでエネルギッシュにし、アップビートな背景音楽を伴い、スクリプトからのテキスト-to-ビデオとアスペクト比のリサイズとエクスポートによるマルチプラットフォーム配信の効率性を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはカスタマージャーニービデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を含む高度なAIツールを活用して、魅力的なカスタマージャーニービデオを効率的に生成します。スクリプトを自然なボイスオーバー生成で魅力的なビデオに変換し、制作プロセスを大幅に簡素化します。
HeyGenでマーケティングビデオのブランディングとフォーマットをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや企業カラーをすべてのマーケティングビデオに簡単に統合できます。さらに、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、カスタマイズされたビデオコンテンツをさまざまなプラットフォームに最適化できます。
HeyGenはどのようなビデオ編集ツールとリソースを提供してコンテンツを強化しますか？
HeyGenは、ロイヤリティフリーのアセットを含む豊富なメディアライブラリやカスタマイズ可能なビデオテンプレートを含む包括的なビデオ編集ツールを提供します。これらのリソースを活用して、説明ビデオからソーシャルメディアコンテンツまで、あらゆる目的のプロフェッショナルグレードのビデオを作成できます。
HeyGenのAIビデオエージェントはどのようにしてパーソナライズされたカスタマーエクスペリエンスビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIビデオエージェントは、最先端のAIアバターを活用して、視聴者に共鳴する非常にパーソナライズされたビデオを制作し、カスタマーエクスペリエンスを向上させます。これにより、企業はスケールで効率的にカスタマイズされたメッセージを生成し、顧客エンゲージメントをより効果的にします。