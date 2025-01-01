カスタマージャーニービデオジェネレーター：魅力的なCXビデオを作成
リアルなAIアバターを活用して、オーディエンスを魅了し、エンゲージメントを促進するパーソナライズされたカスタマージャーニービデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーとカスタマーサクセスマネージャー向けに、パーソナライズされたカスタマージャーニー動画の制作の簡単さを示す90秒のハウツービデオを作成します。画面録画とダイナミックなアニメーションシーンを特徴とするステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、明るく親しみやすいナレーションをバックにします。「AIアバター」の力を強調し、パーソナライズされたメッセージを届け、顧客体験を本当にユニークなものにします。
企業トレーナーとeラーニングコンテンツクリエイターを対象にした2分間の教育ビデオを開発し、HeyGen内で効果的なカスタマージャーニーコンテンツを構築する包括的なプロセスを詳述します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で情報豊かにし、画面上のテキストを落ち着いたプロフェッショナルなAIナレーションと同期させ、「字幕/キャプション」を統合してアクセシビリティを向上させます。このビデオは、多様なトレーニングモジュールにAIナレーションを活用する効率性を強調します。
UX/UIデザイナーとマーケティングマネージャー向けに45秒のプロモーションビデオを制作し、影響力のある顧客体験動画を作成するための広範なカスタマイズオプションを強調します。美的感覚は視覚的に豊かでダイナミックにし、さまざまな「テンプレートとシーン」、ブランド固有の要素、流れるようなトランジションを紹介し、エネルギッシュな音楽トラックと明確で簡潔なAI生成の声をセットにします。このプロンプトは、HeyGenがオーダーメイドのビジュアルストーリーを作成する能力を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてカスタマージャーニービデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したビデオテンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを使用して、このプロセスを簡素化します。AIアバターとAIナレーションを組み込んで、ブランドのストーリーを効果的に伝える魅力的なカスタマージャーニービデオを迅速に生成できます。
HeyGenはパーソナライズされた顧客体験ビデオを効率的に生成できますか？
はい、HeyGenはスケールでパーソナライズされたビデオを作成するために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。その直感的なツールを使用して、購入者の旅のさまざまな段階に合わせた顧客体験ビデオを作成し、エンゲージメントとコミュニケーションを向上させます。
HeyGenはAIビデオ生成のためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、高度なAIアバター、スクリプトからのテキスト-ビデオ変換、そして多言語対応の洗練されたAIナレーションなどの強力な技術機能を提供します。そのプラットフォームには、動的なテキストアニメーション、カスタマイズ可能なビデオシーン、メディアライブラリも含まれており、包括的なAIビデオエディターとなっています。
HeyGenのビデオテンプレートは多様なシナリオに適応できますか？
もちろんです。HeyGenは、教育ビデオや製品デモビデオ、ソーシャルメディアビデオなど、さまざまな用途に適したAIを活用したビデオテンプレートとカスタマイズ可能なビデオシーンを幅広く提供しています。ブランドコントロール、ストック映像、背景除去などの要素を簡単に変更して、特定のビデオマーケティングニーズに合わせることができます。