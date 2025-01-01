B2Bの見込み客をターゲットにした60秒の顧客ジャーニー説明動画を作成し、発見からコンバージョンまでの痛点をシームレスに解決する方法を紹介してください。プロフェッショナルでクリーンなアニメーションビジュアルスタイルと自信に満ちたAIボイスオーバーを活用し、HeyGenのボイスオーバー生成の力を示し、営業とマーケティングの取り組みのために複雑なプロセスを明確に説明します。

