カスタマーエクスペリエンスビデオジェネレーター：エンゲージメントを向上
AIアバターを使用してパーソナライズされたブランドのカスタマーサービスビデオを作成し、エンゲージメントと従業員の生産性を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに45秒のビデオ作成ストーリーを作成し、魅力的なマーケティングコンテンツを生成する方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、モチベーショナルな音楽とテキストからビデオへのスクリプトによる明確なナレーションで補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換と多様なテンプレートとシーンを使用して、使いやすさを強調します。
企業の人事部門向けに60秒のブランドコミュニケーションを制作し、洗練された企業ビジュアルスタイルとインスパイアリングなオーケストラのバックグラウンドミュージックを維持します。このスタジオ品質のビデオは、自信に満ちたAIアバターが重要な内部発表を行い、HeyGenのAIアバター、メディアライブラリ/ストックサポート、統合された字幕/キャプションを活用します。
営業チーム向けに30秒のパーソナライズされたアウトリーチビデオをデザインし、特定のクライアント向けにAIビデオをカスタマイズする方法を示します。ダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、フレンドリーなバックグラウンドミュージックと直接的なAIボイスを使用して、HeyGenのAIアバターとアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調し、カスタマイズされたコンテンツを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成を強化できますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへのAIを使用して、スタジオ品質のビデオを簡単に制作できるようにします。ブランド要素をカスタマイズして、マーケティングコンテンツに完全に一致させることができます。
HeyGenはビジネスにとって効率的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenはスクリプトをAI駆動のテキストからビデオへの変換を通じてダイナミックなビデオに変えることで、ビデオ作成を効率化します。この機能は従業員の生産性を向上させ、チームが多様なマーケティングコンテンツや内部コミュニケーションを迅速に生成できるようにします。
HeyGenはすべてのカスタマーエクスペリエンスビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムロゴやカラーを含む強力なブランディングコントロールを提供し、カスタマーエクスペリエンスビデオが常にブランドに合ったものになるようにします。多用途なビデオテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルで一貫したマーケティングコンテンツを提供します。
HeyGenのAIアバターは多様なビデオ作成ニーズをどのようにサポートしますか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、カスタマーサービスビデオから内部コミュニケーションまで、さまざまなビデオ作成のニーズに対応する多用途なソリューションを提供します。これらのカスタマイズ可能なAIアバターを使用することで、魅力的でパーソナライズされたマーケティングコンテンツを効率的に作成できます。