究極のカスタマーエネーブルメントビデオツールで成長を解き放つ
HeyGenのAIアバターを使用して魅力的なチュートリアルビデオライブラリを簡単に作成し、顧客のエンゲージメントを高め、サポートチケットを減少させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタマーサクセスマネージャーとオンボーディングスペシャリスト向けに、サポートチケットを大幅に減少させる包括的なチュートリアルビデオライブラリの作成方法を示す90秒の魅力的なチュートリアルビデオを開発してください。ビデオはテンプレートとシーンからの鮮やかな視覚要素を使用し、AIアバターが親しみやすくも権威ある方法でステップを提示します。
営業担当者とプリセールスエンジニアを対象にした60秒のダイナミックな製品デモビデオを作成し、セールスイネーブルメントのためのその有用性を特に強調してください。このビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルを統合し、テキストからビデオへの変換を使用して、簡潔でインパクトのあるスクリプトをビデオに変換します。
リモートチームリーダーと人事部門向けに、非同期ビデオを使用して内部SOPを標準化する方法を示す2分間の指導ビデオを作成してください。プレゼンテーションは明確で体系的であり、すべての重要な情報が正確な字幕/キャプションを通じて強化され、多様なチーム間でのアクセシビリティと理解の容易さを確保し、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、AI生成のビデオドキュメントの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストから音声への技術を活用し、スクリプトをプロフェッショナルなAIビデオに変換します。これにより、詳細で魅力的なAI生成のビデオドキュメントの作成プロセスが劇的に簡素化され、技術的なコンテンツがアクセスしやすく、理解しやすくなります。
HeyGenはビデオにプロフェッショナルなAI生成のボイスオーバーとキャプションを自動的に追加できますか？
はい、HeyGenはユーザーが高品質のAI生成のボイスオーバーと同期されたキャプションと字幕をビデオに簡単に追加できるようにします。この機能は、高度なトランスクリプションとテキストから音声への技術によって支えられており、すべての視聴者に対するアクセシビリティとエンゲージメントを大幅に向上させます。
HeyGenにはどのような高度なビデオ編集とカスタマイズ機能がありますか？
HeyGenは、広範なテンプレート、メディアライブラリアクセス、ブランディングコントロールを含む強力なビデオ編集ツールを提供し、コンテンツを完全にカスタマイズできます。ユーザーはまた、アスペクト比をリサイズし、さまざまなプラットフォームの要件に合わせてビデオをさまざまな形式でエクスポートすることもできます。
HeyGenはチュートリアルビデオやステップバイステップのユーザーガイドの迅速な制作を支援しますか？
もちろんです。HeyGenは、魅力的なチュートリアルビデオライブラリやステップバイステップのユーザーガイドを迅速に制作するための理想的なカスタマーエネーブルメントビデオツールです。スクリプトをダイナミックなAIビデオに変換することで、複雑なビデオ編集なしで明確な指導コンテンツの作成を効率化します。