顧客教育ビデオポータル：製品採用を促進

AIアバターを活用して、スケーラブルで魅力的なコンテンツを迅速に提供し、パーソナライズされた製品採用とオンボーディングトレーニングビデオを提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の製品ユーザー向けに、60秒の情報豊かで魅力的な動画を開発し、プラットフォーム内の特定の新機能を紹介し、実用的な応用を通じて製品採用を最大化する方法を示します。ビジュアルスタイルは洗練され、ダイナミックなトランジションを伴い、正確なナレーションが付随します。HeyGenの画面録画を利用して、機能をステップバイステップで示し、簡潔なマイクロラーニングビデオ体験を提供します。
サンプルプロンプト2
ビジネス意思決定者とカスタマーサクセスマネージャーを対象にした30秒の説得力のある動画を制作し、顧客教育ビデオポータルがセルフサービス学習を促進することで顧客サポートコストを削減する方法を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは権威的でクリーンであり、AIアバターが自信を持って主要な統計と利点を提示し、HeyGenのAIアバターを使用してプロフェッショナルなスポークスパーソンの外観を生成します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターとトレーナーを対象にした45秒のダイナミックな動画をデザインし、教育ビデオプラットフォームを活用して高品質な学習教材の迅速なビデオ作成を促します。ビデオはエネルギッシュなビジュアルスタイルとモチベーショナルでアップビートなオーディオトラックを持ちます。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、魅力的なコンテンツを迅速に組み立てる方法を紹介し、トレーニングビデオの全体的な制作を向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

顧客教育ビデオポータルの仕組み

複雑な情報を魅力的でアクセスしやすく、追跡可能なビデオコンテンツに変換することで、顧客教育戦略の可能性を最大限に引き出します。

1
Step 1
魅力的なビデオを作成
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを動的なビデオに変換し、ポータルのコンテンツ制作を加速させ、高品質な教育コンテンツを迅速に生成します。
2
Step 2
一貫したブランディングを適用
HeyGenのブランディングコントロール（ロゴ、色）を活用して、すべてのトレーニング資料が会社のアイデンティティに一致するようにし、ビデオライブラリ全体で一貫性を保ちます。
3
Step 3
学習モジュールを整理
プロフェッショナルなテンプレートを使用して、顧客教育コンテンツを効果的に構造化し、ビデオを明確で理解しやすい学習モジュールに配置し、ユーザー体験を向上させます。
4
Step 4
パフォーマンスをエクスポートして分析
完成した教育ビデオをポータル用にシームレスにエクスポートし、HeyGenの分析機能を活用してユーザーエンゲージメントを理解し、将来のコンテンツ戦略を最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報を解明

.

複雑な概念を明確で理解しやすいビデオ説明に変換し、難しい主題をすべての学習者にとってアクセスしやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして顧客教育ビデオポータルを強化できますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を使用して、魅力的な顧客教育およびトレーニングビデオを効率的に作成することを可能にします。静的なコンテンツを動的な学習体験に変え、教育ビデオプラットフォームを強化します。

HeyGenがトレーニングビデオのスケーリングに理想的な理由は何ですか？

HeyGenはプロフェッショナルなテンプレートとAI機能を通じて、トレーニングビデオの迅速でスケーラブルな作成を可能にし、組織が一貫した高品質のコンテンツを迅速に生産し、オンボーディングと製品採用を加速します。これにより、包括的なeラーニング体験を提供する能力が向上します。

HeyGenはセルフサービスコンテンツを通じて製品採用を改善できますか？

もちろんです。HeyGenはマイクロラーニングビデオやステップバイステップガイドのような魅力的なセルフサービスコンテンツの作成を促進し、製品採用とユーザー体験の向上に不可欠です。多言語サポートなどの機能により、多様なオーディエンスに効果的に対応できます。

HeyGenはドキュメントをビデオコンテンツに変換するのをサポートしますか？

HeyGenは高度なテキストビデオおよびプロンプトビデオ機能を使用して、既存のドキュメントやテキストを動的なAIビデオコンテンツに変換することを専門としています。これにより、コンテンツ管理が大幅に簡素化され、学習イニシアチブのための迅速なビデオ作成が加速されます。