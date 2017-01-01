顧客教育ビデオジェネレーター: 迅速で魅力的なコンテンツ

AIアバターを使用して簡単に作成された魅力的なトレーニングビデオで、ユーザー満足度と製品採用を向上させましょう。

新しいソフトウェアユーザー向けに、初期設定プロセスを案内する45秒の顧客教育ビデオを作成し、ユーザー満足度を向上させましょう。ビジュアルスタイルはクリーンで親しみやすく、アニメーション要素を取り入れ、AIアバターによる温かく励ましの声で各ステップを明確に説明します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内の営業チーム向けに、製品の新機能を紹介する60秒のトレーニングビデオを開発し、製品の採用を促進します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでダイナミックにし、画面録画と魅力的なバックグラウンドミュージックを活用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使って複雑な機能を簡潔に説明します。
サンプルプロンプト2
既存の顧客向けに、一般的な問題の迅速なトラブルシューティングのヒントを提供する30秒の簡潔な指導ビデオを設計し、効果的なSOP & How-Toガイドとして機能させます。ビジュアルスタイルは直接的でアクション指向にし、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して明確なオンスクリーンテキストと迅速なシーン変更を特徴とし、エネルギッシュで役立つ声で解決策を迅速に伝えます。
サンプルプロンプト3
FAQに事前に対応することで顧客サポートコストを削減しようとする企業向けに、50秒のAIビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでミニマリストにし、自信に満ちた権威ある声と正確な字幕/キャプションを使用して情報を明確かつ効率的に伝え、HeyGenの機能が情報の伝達をどのように効率化するかを示します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客教育ビデオジェネレーターの仕組み

顧客サポートコストを大幅に削減しながら、製品採用を促進し、ユーザー満足度を向上させる効果的な顧客教育ビデオを簡単に制作します。

スクリプトまたはコンテンツを作成
新しいスクリプトや既存のSOP & How-Toガイドなど、教育メッセージを開発することから始めます。プラットフォームのテキストからビデオへの機能が、テキストを動的なビデオに簡単に変換します。
AIアバターとビジュアルを選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリからコンテンツを提示するためのものを選びます。適切な背景、トランジション、製品ブランディングコントロールでビジュアルストーリーを強化します。
正確な字幕を追加
すべての視聴者にアクセス可能で明確にするために、正確な字幕/キャプションを自動生成します。ブランドに合わせてカスタマイズし、視聴者の理解を深めます。
トレーニングビデオをエクスポートして共有
完成したら、高解像度でさまざまなアスペクト比のトレーニングビデオをエクスポートします。プラットフォームにシームレスに統合し、製品採用とユーザーエンゲージメントを向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な製品機能を明確化

複雑な製品機能や複雑なトピックを明確で魅力的な指導ビデオに簡素化し、より良い理解とユーザー満足度を確保します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして顧客教育とトレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは強力なAI駆動の顧客教育ビデオジェネレーターとして機能し、企業が高品質なトレーニングビデオや指導ビデオを迅速に制作できるようにします。さまざまなプロフェッショナルなテンプレートと高度なAIビデオ技術を活用して、コンテンツ作成プロセスを効率化し、製品採用とユーザー満足度を向上させます。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオコンテンツのためにリアルなAIアバターを生成できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターの作成を専門としており、AIビデオコンテンツを非常に魅力的でプロフェッショナルにします。これらのAIアバターは、ブランドを効果的に表現し、メッセージを明確に伝えるためにカスタマイズできます。

HeyGenは多言語の指導ビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、指導ビデオやSOP & How-Toガイドでグローバルなオーディエンスにリーチするための広範な多言語翻訳オプションをサポートしています。プラットフォームは、強力な音声生成と正確な字幕/キャプションを提供し、メッセージが世界中でアクセス可能で理解されることを保証します。

HeyGenはすべてのビデオでブランドの一貫性をどのように維持できますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、フォントをAIビデオにシームレスに統合できます。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、コンテンツの簡単な更新を可能にすることで、HeyGenはすべてのビデオ資産がブランドのアイデンティティとメッセージを一貫して反映することを保証します。