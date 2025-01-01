顧客教育ビデオで製品採用を促進

AIアバターを活用した魅力的な顧客教育ビデオコンテンツを作成し、製品採用と顧客維持を促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中級ユーザー向けに45秒のトレーニングビデオを作成し、プラットフォームの価値を最大限に引き出すための高度な機能を紹介します。プロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、スクリプトセグメントからの簡潔なテキストからビデオへの変換と明確な画面録画を使用して、効果的な顧客教育ビデオを実現します。
サンプルプロンプト2
すべてのユーザー向けに最新の機能リリースを強調する30秒の製品デモビデオを制作し、即時のソフトウェア採用を促進します。この顧客教育ビデオコンテンツは、メディアライブラリ/ストックサポートからの活気あるテンプレートとシーンを利用し、視聴者を引き付けるためにアップビートな音楽とエネルギッシュなビジュアルを使用します。
サンプルプロンプト3
ビジネスリーダー向けに60秒の顧客教育プログラム概要を作成し、ツールを活用して目標を達成するための戦略的ベストプラクティスを概説します。このビデオは洗練された権威あるビジュアルスタイルを採用し、AIアバターを使用して重要な洞察を提供し、マルチプラットフォーム配信のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなアスペクト比でエクスポート可能です。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客教育ビデオの仕組み

製品理解とユーザーエンゲージメントを高め、製品採用を促進する魅力的なAI駆動の顧客教育ビデオを作成します。

1
Step 1
教育用スクリプトを作成
顧客教育ビデオコンテンツのための明確で構造化されたスクリプトを作成します。その後、HeyGenの「スクリプトからのテキストからビデオへの変換」機能を活用して、テキストをダイナミックなビデオにシームレスに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様な「AIアバター」から選択し、トレーニングビデオのためのプロフェッショナルで一貫したプレゼンテーションを確保します。
3
Step 3
ブランディングと強化を適用
HeyGenの「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」を利用して、ロゴとカラーを組み込み、効果的な顧客教育ビデオを視覚的に一貫性のあるものにします。
4
Step 4
広範な配信のためにエクスポート
最終化されたら、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、さまざまなプラットフォーム向けにビデオを準備し、最大限の製品採用とリーチを最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な製品情報を明確化

複雑な製品機能を明確で魅力的な顧客教育ビデオに変換し、より簡単な理解と効果的な学習を確保します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして顧客教育ビデオを強化できますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターと合成音声を使用して魅力的なコンテンツに変換することで、インパクトのある顧客教育ビデオを作成する力を提供します。これにより、高品質なトレーニングビデオと効果的な顧客教育ビデオコンテンツの制作が大幅に簡素化されます。

効果的なトレーニングビデオを作成するためにHeyGenはどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーン、自動字幕とキャプションを含む包括的なツールを提供し、すべての学習スタイルに対応するアクセシビリティを確保します。これらの機能は、製品採用をサポートし、製品デモを強化するための堅牢な顧客教育プログラムの開発に理想的です。

HeyGenはブランド化された顧客教育コンテンツの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはロゴやブランドカラーの統合を含む広範なブランドコントロールを可能にし、すべての顧客教育ビデオコンテンツに一貫したブランド体験を提供します。これにより、チュートリアルビデオ全体でより強力な顧客維持が可能になります。

製品採用チュートリアルを開発するためにHeyGenを選ぶ理由は何ですか？

HeyGenは、スクリプトからAIレンダリングされたビデオを迅速に生成し、さまざまなプラットフォームに対応するアスペクト比のリサイズを完備することで、ソフトウェア採用のための魅力的なチュートリアルビデオの作成を簡素化します。これにより、ユーザーを効果的に案内する魅力的なコンテンツを効率的に制作できます。