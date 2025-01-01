顧客理解ビデオメーカー：今日からエンゲージメントを向上

複雑なメッセージを簡単に魅力的なビデオに変換し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して顧客理解を促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイター向けの90秒の説明ビデオを作成し、生の映像を洗練された高解像度のコンテンツに変換する方法を示します。ダイナミックなビジュアル、アップビートなバックグラウンドミュージック、正確な字幕/キャプションとナレーション生成を活用して、優れたAIビデオアップスケーリングと強力なAIビデオ編集ツールの影響を強調します。
サンプルプロンプト2
企業トレーナー向けの2分間の内部トレーニングビデオを開発し、新しいソフトウェアの導入に焦点を当てます。情報豊富で洗練されたグラフィックスを特徴とし、テンプレートとシーンを活用して迅速に作成し、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを組み合わせて、包括的な顧客理解ビデオメーカー体験を提供します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナー向けの45秒のプロモーションビデオを制作し、さまざまなプラットフォームで一貫したブランドメッセージを強調します。ビジュアルスタイルは明るくモダンにし、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポート、自動字幕を組み込んで最大限のリーチを確保し、すべてのメッセージが明確で影響力のあるものになるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

顧客理解ビデオメーカーの使い方

直感的なAIプラットフォームを使用して、魅力的な顧客理解ビデオを簡単に作成します。エンゲージメントを高め、メッセージを効果的に届けるための簡単なステップをご紹介します。

1
Step 1
スクリプトからビデオを作成
まずスクリプトを入力します。当プラットフォームは、スクリプトからテキストをビデオに変換する高度な機能を使用して、ダイナミックなビデオに変換し、さらなるカスタマイズの準備を整えます。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを追加
多様なAIアバターから選択し、ストックビデオライブラリから関連するメディアを統合して、物語を視覚的にサポートし、メッセージを強化します。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションと字幕を適用
ナレーション生成機能を使用して、さまざまな言語とアクセントで高品質のナレーションを生成し、自動字幕を追加して、すべての視聴者にとってアクセスしやすく影響力のあるビデオを確保します。
4
Step 4
メッセージをエクスポートして共有
マルチフォーマットのエクスポートオプションを利用して、希望のフォーマットと解像度で顧客理解ビデオを最終化し、選択したプラットフォームで簡単に共有してオーディエンスに届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

明確なソーシャルメディアコンテンツ

魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に生成し、明確な情報を提供してオーディエンスの理解とインタラクションを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIビデオ生成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを活用して、シンプルなスクリプトからテキストをビデオに変換し、ビデオ作成を非常に効率的にします。ユーザーはリアルなAIアバターから選択し、プロフェッショナルなビデオを迅速に生成でき、製品マーケターやコンテンツクリエイターのワークフローを合理化します。

HeyGenは出力品質を向上させるためにどのようなAIビデオ編集ツールを提供していますか？

HeyGenは直感的なAIビデオ編集ツールを提供し、ユーザーが生成されたコンテンツを最適な視覚的魅力と明瞭さに調整できます。明るさ、コントラスト、色の鮮やかさなどの要素を調整して高解像度のビデオを実現し、メッセージが最大の影響力とプロフェッショナリズムで届けられるようにします。

HeyGenはグローバルなオーディエンスとチームコラボレーションをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは自動字幕や強力なナレーション生成などの機能を通じてビデオのアクセシビリティを向上させ、多様なグローバルオーディエンスに対応します。さらに、プラットフォームはシームレスなチームコラボレーションを促進し、複数のユーザーが効率的にビデオプロジェクトに取り組むことを可能にします。

HeyGenはさまざまなタイプのビデオコンテンツの作成にどのように利用できますか？

HeyGenは多様なビデオテンプレートとシーンベースのエディターを提供し、多様なコンテンツニーズに対応する理想的な顧客理解ビデオメーカーです。魅力的な顧客成功ビデオや説得力のあるソーシャルメディアコンテンツから、情報豊富な説明ビデオやダイナミックなビデオ広告まで、HeyGenはあらゆる目的に合わせたプロフェッショナルなビデオを作成するのに役立ちます。