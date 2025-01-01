新規顧客を対象にした45秒のアニメーション説明動画を作成し、複雑な請求プロセスを簡素化します。この動画では、親しみやすいAIアバターが視聴者を最初の請求書に案内し、モダンなモーショングラフィックスと安心感のある音声スタイルを使用して、理解を容易にします。HeyGenのAIアバターを活用して、パーソナライズされたタッチを提供します。

