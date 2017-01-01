顧客アバター動画ジェネレーター：AI動画を瞬時に作成
最先端のAIアバターを活用して、顧客アバターのリアルな動画を生成し、メッセージをパーソナライズします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
プロダクトマネージャーやeコマースビジネスをターゲットにした45秒の洗練された製品紹介動画を制作し、AI動画を使用して新機能を効果的に紹介する方法を示します。美的感覚はモダンでダイナミックであり、スムーズなトランジションとプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックが、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用した明瞭なナレーションを補完し、多様なメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルで複雑な概念を簡単に説明します。
営業チームやカスタマーサポートスタッフ向けに、クライアントとのやり取りをパーソナライズし、トレーニングモジュールを改善する方法を説明する60秒の親しみやすい指導動画をデザインします。ビジュアルトーンはフレンドリーで温かく、パーソナライズされた声と自然なジェスチャーを活用し、HeyGenの字幕/キャプション機能で重要な情報を強調し、すべての視聴者に明確さを保証し、コンテンツとの深い結びつきを促進します。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターを対象にした30秒の活気あるソーシャルメディア広告を開発し、AIアバタージェネレーターを使用した魅力的なUGC動画の迅速なコンテンツ作成の可能性を強調します。この動画は、速いペースでトレンディなビジュアルスタイルを持ち、鮮やかな色彩とキャッチーでアップビートな音楽を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速なセットアップとアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、さまざまなプラットフォームでシームレスに展開します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の動画コンテンツ作成を強化しますか？
HeyGenは、ユーザーがその高度なAI動画ジェネレーターを使用して、魅力的なコンテンツとスタジオ品質の動画を簡単に作成できるようにします。スクリプトを動的なAI動画に変換し、マーケティングやセールスなどのさまざまなニーズに対応する豊富なテンプレートとリアルなAIアバターを活用できます。
HeyGenでブランド用のカスタムAIアバターを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタムAIアバターを生成し、すべての動画コンテンツでブランドアイデンティティを一貫して表現することを可能にします。AIアバターの外見からブランドの服装まで、あらゆる面をパーソナライズし、ユニークでプロフェッショナルな動画を作成できます。
HeyGenのプラットフォームでどのような種類のAI動画を生成できますか？
HeyGenを使用すると、短いマーケティングクリップから完全なトレーニングモジュールまで、幅広いAI動画を生成できます。AIアバタージェネレーターは、ボイスクローン、リップシンク、70以上の言語へのローカライズなどの機能をサポートし、実際の俳優を必要とせずに多様な動画作成を可能にします。
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな動画制作を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストを魅力的な動画コンテンツに迅速に変換する強力なスタジオエディターを提供することで、プロフェッショナルな動画制作を簡素化します。このAI動画ジェネレーターは複雑なセットアップを排除し、あらゆる目的に高品質なAI動画を迅速かつ効率的に作成する方法を提供します。