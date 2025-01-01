魅力的なコンテンツのための究極のカスタムビデオメーカー
スクリプトからのテキスト-ビデオで魅力的なソーシャルメディアビデオを生成し、言葉をビジュアルに変換します。
小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象に、HeyGenの「ドラッグ＆ドロップ」機能を使用して「プロフェッショナルなビデオ」を簡単に作成できる方法を示す、60秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはテンポが速くエネルギッシュで、さまざまな「テンプレート＆シーン」を次々とハイライトします。魅力的な「AIアバター」を取り入れ、主要な利点を説明し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックで、クリエイティブプロセスがどのように簡素化されるかを明確に示します。
コンテンツクリエイターや教育者向けに、アクセシビリティの重要性を詳述し、「ビデオ編集」のために「キャプションを生成」する方法を効果的に示す、1分間の情報ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは明確で直接的であり、画面上のテキスト例と簡単にフォローできるステップに焦点を当てています。HeyGenの「字幕/キャプション」機能と落ち着いた権威ある「ボイスオーバー生成」を使用してプロセスを説明し、技術的な詳細をわかりやすく提示します。
ソーシャルメディアマネージャーやインフルエンサー向けに、「テキストから音声」機能を使用してさまざまなプラットフォームで魅力的な「ショートビデオ」を生成する多様性を示す、45秒の簡潔なチュートリアルを作成してください。ビジュアルスタイルは非常に魅力的で多様であり、さまざまな「AIアバター」がさまざまな「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」でコンテンツを提示します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能がどのように迅速に書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルに変換できるかを強調し、活気に満ちた多様な「テキストから音声」ボイスで、全体の「ビデオメーカー」プロセスを簡素化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイターのためにどのようにビデオ編集を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAI搭載ツールと直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースでビデオ編集プロセスを簡素化します。これにより、ユーザーはプロフェッショナルなビデオや魅力的なオンラインビデオコンテンツを簡単に作成でき、複雑な作業をシンプルにします。
HeyGenはユニークなAIアバターとボイスオーバーを使用してカスタムビデオを作成できますか？
はい、HeyGenは強力なAIビデオメーカーとして機能し、パーソナライズされたAIアバターと統合されたテキストから音声を使用してリアルなボイスオーバーを生成するカスタムビデオの作成を支援します。また、多様なビデオテンプレートやストック映像を利用してプロジェクトを強化することもできます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティとプレゼンテーションを向上させるためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、自動字幕とキャプション生成のような強力な技術的機能を提供し、コンテンツのアクセシビリティを確保します。さらに、さまざまなエフェクト＆トランジションを使用してショートビデオを洗練されたプロフェッショナルな外観に仕上げることができます。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けにブランド化されたプロフェッショナルビデオの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはユーザーがロゴやブランドカラーの包括的なブランディングコントロールを使用してプロフェッショナルなマーケティングビデオを制作することを可能にします。柔軟なアスペクト比のリサイズにより、ソーシャルメディアビデオがすべての希望するオンラインプラットフォームで完璧に見えるようにします。