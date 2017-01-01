カリキュラム動画作成: 魅力的な教育動画を作成
多用途なテンプレートでカスタム教育コンテンツを迅速にデザインし、動画作成を簡単かつ効果的にします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しいオンラインコース制作者向けに、プロフェッショナルな教育動画を迅速に作成する方法を示す45秒の簡潔な指導動画を制作します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、多用途なテンプレートを特徴とし、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートに支えられています。自信に満ちた情報豊かなナレーションが視聴者を導き、自動字幕がすべての学習者に対するアクセシビリティをどのように向上させるかを強調します。
学校の管理者を対象にした30秒の魅力的なプロモーション動画を開発し、学校のマーケティング動画で入学者数を増やすことを目指します。ビジュアルとオーディオスタイルは説得力がありエネルギッシュで、鋭い編集と魅力的なストック映像を使用します。この動画作成例は、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを簡単に最適化できる方法を強調し、強力な説明動画を手軽に利用可能にします。
保護者や地域社会のメンバー向けに、温かく情報豊かなトーンの20秒の教育アップデート動画をデザインします。親しみやすいAIアバターがパーソナライズされたメッセージを届け、明瞭なナレーション生成と自動生成された字幕/キャプションが伴います。これにより、教育動画がどのように迅速かつ効率的にカスタマイズされ、重要な情報を共有し、より強いつながりを築くことができるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように教育動画作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的な教育動画作成プラットフォームを提供することで、教育動画作成を簡素化します。ユーザーは多用途なテンプレート、AIアバター、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、魅力的な教育コンテンツを迅速に制作でき、効率的な動画作成を実現します。
HeyGenはカリキュラム開発にどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenはカリキュラム開発を強化するために強力なAI機能を提供します。リアルなナレーション生成のためのAIボイスや、アクセシビリティを向上させる自動字幕が含まれています。これにより、シンプルなスクリプトをさまざまなコース向けのダイナミックなアニメーション動画に効率的に変換できます。
自分の機関のブランドに合わせて動画をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、強力なブランディングコントロールを使用して、動画コンテンツを機関のブランドアイデンティティに完全に合わせてカスタマイズすることを可能にします。教育動画テンプレートを活用し、自分のクリエイティブ資産を統合して、プロフェッショナルな学校マーケティング動画やその他のブランドコンテンツを手軽に制作できます。
HeyGenはどのように動画制作プロセスを加速しますか？
HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と包括的な動画エディターを通じて、動画制作プロセスを大幅に加速します。多様なAIアバターと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートにアクセスすることで、コンテンツ制作者は動画作成のワークフローを効率化し、高品質な動画をより速く生成できます。