カリキュラムビデオジェネレーター：魅力的なコースを迅速に作成
魅力的な教育コンテンツを迅速に作成。AIアバターを活用してカリキュラムを生き生きとさせましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者や企業トレーナー向けに、複雑なレッスンプランを魅力的なビジュアルストーリーに変換する力を示す60秒の「教育ビデオメーカー」デモをデザインしてください。ビジュアルスタイルは映画的なビジュアルを取り入れ、視聴者を引き込むようにし、明確で権威あるナレーションで補完します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能がコンテンツ作成を効率化し、プロフェッショナルな学習教材を簡単に制作できることを強調してください。
K-12の教師を対象にした明るくエネルギッシュな30秒のビデオを開発し、「AIレッスンプランジェネレーター」を視覚的に活用する方法を示してください。ビデオは理解しやすいアニメーションビジュアルと、熱意に満ちた励ましの声をフィーチャーし、ポジティブな学習環境を作り出します。HeyGenの直感的な「ボイスオーバー生成」と「テンプレートとシーン」を組み合わせて、どんなレッスンプランからでも魅力的な指導コンテンツを迅速に作成できることを紹介してください。
eラーニングプラットフォームのコンテンツ開発者向けに、HeyGenを究極の「カリキュラムビデオジェネレーター」として紹介するスリークな40秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルデザインはモダンでクリーンにし、重要なメッセージを強調するために簡潔なテキストオーバーレイを使用し、中立的で情報豊かな声を使用します。HeyGenの自動「字幕/キャプション」機能を強調し、この強力な「AIビデオジェネレーター」を使用して作成されたコンテンツのアクセシビリティと広範なリーチを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIコースクリエイターおよび教育ビデオメーカーとしてどのように機能しますか？
HeyGenは優れたAIコースクリエイターであり、レッスンプランを簡単に魅力的なカリキュラムビデオに変換できます。AIアバターとテキストプロンプトを活用して、同期された音声付きのダイナミックな教育ビデオコンテンツを生成します。
HeyGenはショートやTikTokのようなクリエイティブなソーシャルメディアビデオを作成する機能を提供していますか？
もちろんです！HeyGenは強力なAIショーツメーカーおよびAI TikTokビデオジェネレーターとして、ソーシャルメディアに最適です。事前に用意されたテンプレート、映画的なビジュアル、AIアバターを活用して、魅力的なコンテンツを迅速かつ効率的に作成できます。
HeyGenが商業目的で強力なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenはリアルなAIアバター、スクリプトからのテキストビデオ機能、プロフェッショナルなボイスオーバー生成などの強力な機能を備えたAIビデオジェネレーターとして際立っています。これらのツールにより、さまざまな商業目的に高品質なビデオを効率的に作成できます。
HeyGenはカスタムブランディングを施した高品質なトーキングヘッドビデオの制作を支援できますか？
はい、HeyGenは洗練されたトーキングヘッドビデオを生成するための理想的なプラットフォームです。さまざまなAIアバターから選択し、ブランディングコントロールを適用し、同期された音声とAIキャプションジェネレーター機能を含めてプロフェッショナルな仕上がりにします。