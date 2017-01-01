オンラインコースの講師を対象に、既存のカリキュラムを魅力的なビデオレッスンに簡単に変換する方法を紹介する45秒の説得力のあるビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、重要な情報を伝えるトーキングヘッドをフィーチャーし、音声は親しみやすく魅力的にします。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」がデザインプロセスを簡素化し、クリエイターがリアルな「AIアバター」を使用して高品質な「AIコースクリエイター」コンテンツを迅速に制作できることを強調してください。

ビデオを生成