魅力的なコースプレビューのためのカリキュラムプレビュー動画ジェネレーター

高度なテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、カリキュラムスクリプトを簡単に魅力的な動画プレビューに変換し、即座に教育コンテンツを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
現在の生徒向けに、動的でカラフル、かつイラスト風のアニメーションビジュアルスタイルで複雑なモジュールを掘り下げる45秒の説明動画をデザインします。この「教育動画メーカー」体験は、鮮やかなグラフィックスと簡潔な説明を通じて理解を確実にするために、明確で権威あるボイスオーバー生成を特徴とし、真に「アニメーション教育動画」となります。
サンプルプロンプト2
教育者やコース作成者を対象にした60秒の簡潔な動画を開発し、「AIコースクリエーター」がレッスンプランを魅力的なコンテンツに変える効率性を示します。動画はモダンでクリーン、デモンストレーション指向のビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、書かれたアウトラインを迅速に洗練されたセグメントに変換し、落ち着いた自信に満ちたナレーションと重要なオンスクリーンハイライトで強化します。
サンプルプロンプト3
新しいコースへの関心を引き起こすために一般の人々を対象とした15秒のインパクトのあるソーシャルメディア用ティーザーを制作します。この「説明動画メーカー」コンセプトは、速いペースで視覚的に印象的で、モチベーションを高めるスタイルを要求し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと目立つオンスクリーンテキストを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプション機能を組み込むことで、特に無音視聴において最大のアクセシビリティとエンゲージメントを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
カリキュラムプレビュー動画ジェネレーターの使い方

HeyGenのAIを使用して、カリキュラムを簡単に魅力的な動画プレビューに変換し、学生、教職員、または利害関係者の注意を引き、情報を提供します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
カリキュラムの詳細、目的、および重要なポイントをアウトライン化することから始めます。「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を利用して、書かれたコンテンツを瞬時に初期動画ドラフトに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択する
さまざまなプロフェッショナルな「テンプレートとシーン」から選択するか、AIアバターを組み込んで、カリキュラム情報を動的に提示することで、プレビュー動画を強化します。
3
Step 3
魅力的な音声とテキストを追加する
「ボイスオーバー生成」を使用して、カリキュラム概要の自然なナレーションを生成します。「字幕/キャプション」を簡単に追加して、アクセシビリティと明確さを確保します。
4
Step 4
プレビューをエクスポートして共有する
カリキュラムプレビュー動画が完成したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用してアスペクト比をカスタマイズし、ダウンロードしてプラットフォーム全体で共有する準備を整えます。

使用例

ソーシャルメディアでカリキュラムプレビューを促進

TikTokやYouTubeなどのプラットフォーム向けに、目を引く短編教育動画を迅速に制作し、潜在的な学生を引き付け、情報を提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにAI教育動画メーカーとして機能しますか？

HeyGenは、教育者がAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、魅力的な教育動画を簡単に作成できるようにします。カリキュラムを迅速に動的なビジュアルコンテンツに変換し、あらゆる科目に最適なAIコースクリエーターとなります。

HeyGenはアニメーション教育動画にどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと多様なAIアバターを備えた強力なAI動画作成プラットフォームを提供し、アニメーション教育動画を制作します。また、統合されたボイスオーバーと字幕を活用して、コンテンツのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させることができます。

HeyGenはテキストを魅力的なビデオレッスンに変換できますか？

もちろんです。HeyGenはテキスト・トゥ・ビデオ作成に優れており、スクリプトをプロフェッショナルなトーキングヘッド動画や動的な説明動画に変換できます。これにより、魅力的なカリキュラムプレビュー動画を簡単に生成するプロセスが簡素化されます。

HeyGenは教育コンテンツのブランディングとカスタマイズをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、ロゴや色を教育動画に組み込むためのブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供します。カスタマイズ可能なテンプレートにより、ブランド化された動画シリーズがすべての学習資料で一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。