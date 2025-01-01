ダイナミックな教育のためのカリキュラム学習ビデオメーカー
AI教育ビデオメーカーで教師と学生を支援します。スクリプトからのテキストビデオを使用して、オンラインコース用のアニメーションビデオを簡単に作成します。
オンラインコースを受講する学生向けに、複雑な科学的概念を説明する2分間の説明ビデオを制作します。このビデオは、動的なアニメーション教育ビデオを利用し、魅力的なAIアバターが情報を提示し、多様な学習者の理解を高めるために自動生成された字幕を使用して明確にします。
地区のリーダーを対象とした60秒のプロモーションビデオを作成し、学校のマーケティングのための新しい教育アプローチの利点を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練され説得力があり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルを活用し、プロフェッショナルな音声生成で重要な影響ポイントを強調します。
SMEコンテンツクリエイター向けに45秒のマイクロレッスンをデザインし、ビジネス原則を迅速に説明します。このビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用した明るく魅力的なビジュアルスタイルを特徴とし、簡潔なテキストで重要な情報を伝え、迅速な消費のために明確な自動生成字幕をサポートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用して魅力的な教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用した教育ビデオメーカーであり、ユーザーがスクリプトをライブビデオに簡単に変換できるようにします。当プラットフォームは、人間のようなAI音声を使用したテキストビデオ作成をサポートし、教師と学生のための高品質なカリキュラム学習ビデオの制作を効率化します。
HeyGenは教育者が視覚的に豊かでインタラクティブな学習コンテンツを制作するのを支援できますか？
もちろんです。HeyGenはアニメーション教育ビデオや説明ビデオを簡単に作成するためのツールを提供します。カスタムビデオテンプレートを利用し、アニメーショングラフィックスを統合し、ストック写真やビデオの豊富なメディアライブラリにアクセスして、オンラインコースを強化できます。
HeyGenは効率的でプロフェッショナルな教育ビデオ制作のためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは強力な教育コンテンツ作成のために設計されたオンラインビデオエディターです。テキストを使用してビデオを編集し、字幕を追加し、学術プロジェクトのために4K品質のエクスポートを保証します。また、さまざまなアスペクト比や画面＆ウェブ録画をサポートし、包括的な技術的制御を提供します。
HeyGenを使用して教育コンテンツを作成する際に、どのようにして自分の機関のブランドアイデンティティを維持できますか？
HeyGenは、教育ビデオが機関のアイデンティティに完全に一致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴや特定のブランドカラーをカスタムプレゼンテーションや学校のプロモーションビデオに簡単に適用できます。これにより、視聴者とのつながりを強化し、プロフェッショナルなイメージを強調します。