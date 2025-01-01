カリキュラム説明動画メーカー：学習を簡素化
多用途なテンプレートとシーンを活用し、AIを駆使したプラットフォームで魅力的なトレーニング動画やシラバスウォークスルーを簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
トレーニングカリキュラム内の特定の複雑なモジュールに焦点を当てた90秒の説明動画を開発し、追加の説明が必要な現役学生向けに設計します。明確なインフォグラフィックスタイルのビジュアルと落ち着いた説明的なナレーションを使用し、正確な字幕を追加してアクセシビリティと理解を強化します。
教育機関のマーケティングチーム向けに、45秒の魅力的な動画を制作し、新しい認定プログラムの利点と構造を説明します。HeyGenのAIアバターを活用して、ダイナミックで企業向けのビジュアルスタイルで主要情報を提示し、権威あるナレーションを伴い、魅力的なシラバスウォークスルー動画を確保します。
新入生向けに30秒の簡潔な動画を生成し、コースプラットフォームのナビゲート方法と重要なリソースへのアクセス方法を提供します。明るく魅力的なビジュアルスタイルを採用し、親しみやすく励ましのナレーションを強化し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、ユーザーフレンドリーで視覚的に魅力的な体験を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてカリキュラム説明動画の創造性を高めることができますか？
HeyGenはAIアバター、多様なビデオスタイル、アニメーション要素を使用して視覚的に魅力的なカリキュラム説明動画を作成する力を与えます。音楽、ビジュアル、ナレーション、字幕を簡単に統合して、複雑なアイデアをシンプルにし、魅力的なビジュアルストーリーを作成できます。
HeyGenが教育コンテンツのための効果的なAI駆動のビデオ作成ツールである理由は何ですか？
HeyGenはAI駆動のビデオ作成を簡素化し、教育者がAI音声とユーザーフレンドリーなインターフェースを使用してテキストを迅速にビデオに変換できるようにします。高度なAI駆動ツールは、高品質なトレーニング動画やシラバスウォークスルー動画の制作プロセスを効率化します。
HeyGenを使って既存の資料を簡単に魅力的な説明動画に変換できますか？
はい、HeyGenを使用すると、PDFやPPTファイルをアップロードするだけで既存の資料を簡単に変換できます。ドラッグアンドドロップエディターを使用して迅速にカスタマイズし、ドキュメントから魅力的な説明動画を簡単に作成できます。
HeyGenは学習のための多様なビジュアルストーリーやアニメーション動画をどのようにサポートしますか？
HeyGenは豊富なビデオテンプレートと多様なビデオスタイルのライブラリを提供し、魅力的なアニメーション動画やビジュアルストーリーを作成するのに役立ちます。各レッスンを完璧にするために要素をカスタマイズし、教育コンテンツが魅力的で効果的であることを保証します。