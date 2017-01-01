カリキュラム説明動画ジェネレーター：魅力的なコースを作成
スマートなスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用して、教育コンテンツを魅力的なアニメーション説明動画に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業のトレーナーや人事担当者向けに、新入社員の効果的なオンボーディング方法を説明する45秒のAI説明動画を制作してください。この動画は、クリーンで企業的な美学を採用し、明確で簡潔な音声を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、トレーニング資料を迅速に魅力的なビジュアル形式に変換します。
学校や個別の教育者などの潜在的な購入者を対象とした、革新的な教育ソフトウェアの30秒の製品デモを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでテンポの速いもので、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、作成プロセスを迅速に開始し、アップビートなバックグラウンドミュージックで主要な機能を強調します。
高校生とその親向けに、複雑な歴史カリキュラムの概念を簡素化する必要があると想像してください。75秒のカリキュラム説明動画を作成してください。この動画は、情報豊かでありながら視覚的に魅力的で、魅力的なグラフィックと画面上のテキストを備え、HeyGenの字幕/キャプションを使用して理解を深め、AIアバターを組み込んで情報を提示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenで魅力的な説明動画を作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenは、先進的なAIを使用して説明動画を簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力し、豊富なビデオテンプレートから選択し、AIアバターを選んでメッセージを生き生きとさせましょう。私たちのプラットフォームは、制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenはアニメーション説明動画の機能を提供していますか？
はい、HeyGenは複雑なアニメーションスキルを必要とせずにアニメーション説明動画を生成するための強力なツールを提供しています。AIアバターと多様なシーンオプションを活用して、視聴者に響く魅力的なビジュアルストーリーを作成できます。これにより、高品質なアニメーションコンテンツの制作が誰にでも可能になります。
HeyGenでどのような教育およびトレーニング動画を作成できますか？
HeyGenは、さまざまな教育説明動画、オンラインコース、トレーニング動画を作成するための理想的なAI説明動画ジェネレーターです。複雑なカリキュラムを魅力的なビデオレッスンに変換したり、魅力的な製品デモ動画を簡単に開発できます。プラットフォームは、多様な学習ニーズに対応するダイナミックなコンテンツ作成をサポートします。
HeyGenはドキュメントを動画コンテンツに変換するのをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、既存のドキュメントを効率的にプロフェッショナルな動画コンテンツに変換するのに優れています。テキストを貼り付けると、HeyGenのAIがビデオシーン、AIボイスオーバー、自動字幕を生成します。これにより、従来必要だったトレーニングやマーケティング動画の作成にかかる時間と労力が大幅に削減されます。