カリキュラムコンテンツビデオメーカー：魅力的なレッスンを迅速に作成
指導用コンテンツを魅力的な教育ビデオに変換し、テキストからビデオへの変換機能で学生を引き付けます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンラインコースクリエイターと中小企業を対象にした2分間の説明ビデオを作成し、学習管理システム用の魅力的なコンテンツを簡単に開発できる方法を紹介します。ビデオは、動的なテキストオーバーレイと明確なナレーションを強調し、魅力的で視覚的に豊かなスタイルを採用します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する強力な機能を利用して、書かれたレッスンがどのようにして瞬時に洗練されたビデオモジュールに変わるかを示し、オンラインコースのコンテンツ作成プロセスを効率化します。
インタラクティブなビデオ要素で学生を引き付けたい教育者向けに、45秒間のダイナミックなビデオを開発します。このビデオはカラフルでエネルギッシュであり、アニメーションビジュアルと明確な字幕/キャプションを組み込んで、多様な学習者のアクセシビリティと理解を向上させます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、複雑なトピックをより消化しやすく、若い視聴者や視覚的な補助を必要とする人々にとってより魅力的な教育ビデオを迅速に作成する方法を示します。
企業のL&Dプログラム向けに、カリキュラムコンテンツビデオメーカーの効率性を強調した洗練された90秒間のプロモーションビデオを制作します。ビジュアルの美学は現代的でプロフェッショナルであり、高品質のストックメディアを使用してさまざまなトレーニングシナリオを示し、自信に満ちた権威あるナレーションが伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートの多様性を強調し、プロフェッショナルなビジュアルをシームレスに統合し、L&Dチームが広範なカスタムアセットの作成を必要とせずに堅牢で洗練された指導コンテンツを作成できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI教育ビデオメーカーとしてどのように機能しますか？
HeyGenは高度なAI技術を活用して、スクリプトを魅力的な教育ビデオに変換します。リアルなAIアバターと人間らしい声のナレーション生成を備えており、カリキュラムコンテンツビデオメーカーのタスクを効率化し、教師やオンラインコースクリエイターが高品質な指導コンテンツを効率的に制作できるようにします。
HeyGenはテキストから教育ビデオを作成するプロセスを簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能により、教育者は簡単に動的な学習教材を生成できます。字幕/キャプションを簡単に追加し、カスタマイズ可能なテンプレートを利用してオンラインコースを強化し、学生を引き付けることができます。
HeyGenは指導用コンテンツのカスタマイズと共有にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、ロゴや色のカスタマイズ可能なブランディングコントロール、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズを含む強力なマルチメディアツールを提供します。これにより、教育者は指導用コンテンツをカスタマイズし、学習管理システムとシームレスに統合して広く配信することができます。
HeyGenはカリキュラムコンテンツのための画面録画とリアルタイムコラボレーションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは画面録画機能を組み込んでおり、インタラクティブなレッスンのための直接的なデモンストレーションをキャプチャできます。また、リアルタイムコラボレーションツールも備えており、カリキュラムコンテンツビデオメーカーのプロジェクトにおけるダイナミックなチームの関与を促進し、学生のエンゲージメントと知識の保持を効果的に向上させます。