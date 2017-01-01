カルチャービデオメーカー：魅力的なコンテンツを簡単に作成
HeyGenのAIアバターを活用して、会社のストーリーを生き生きと伝える魅力的なカルチャービデオを迅速に制作します。
将来の求職者向けに、会社の価値観と機会を語る多様な「AIアバター」をフィーチャーした、45秒のインスピレーションを与えるビデオを開発します。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的であり、明確なナレーションとシームレスなトランジションを備え、説得力のある概要を提供します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ変換」機能を活用することで、この影響力のある採用ツールを効率的に制作できます。
全世界の従業員を対象とした新しい会社方針を説明する60秒の内部「トレーニングビデオ」を制作します。このビデオは、明確で指導的なビジュアルスタイルとプロフェッショナルなナレーション、強調のための重要な画面上のテキストが必要です。HeyGenの「ナレーション生成」を利用して、迅速に明確なナレーションを制作し、多様な視聴者に対して明確さとアクセス性を確保します。
外部のブランドアンバサダーやコミュニティメンバーをターゲットにした、30秒のクイックヒット「カルチャービデオメーカー」作品をソーシャルメディア向けに作成することを想像してください。このビデオは、インスピレーションを与えるイメージとモチベーショナルなサウンドトラックを組み込んだ、テンポの速いビジュアルリッチなものであるべきです。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、ブランドのメッセージに共鳴する高品質なビジュアル要素を簡単に統合しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業のビデオ制作を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換することで、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを使用して、制作プロセス全体を効率化します。これにより、従来のビデオ制作にかかる時間とコストが大幅に削減されます。
HeyGenは魅力的な企業文化ビデオの制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、多様なAIアバターと簡単なテキスト-ビデオ変換を使用して、魅力的な企業文化ビデオを制作する力を提供します。私たちのプラットフォームは、すべての企業がカルチャービデオメーカーになることを可能にし、つながりと理解を促進します。
HeyGenは多言語ビデオコンテンツにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、先進的なナレーション生成と自動字幕/キャプションを提供することで、多言語ビデオの制作をサポートします。これにより、異なる言語や文化にわたって効果的にメッセージを伝えることができます。
HeyGenでブランドに合わせたビデオをどのようにカスタマイズできますか？
HeyGenは、ブランド資産のシームレスな統合を可能にするユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを提供します。ブランドの一貫性を確保するために、ブランディングコントロール、豊富なストックリソースライブラリ、トランジションやエフェクトのカスタマイズを活用できます。