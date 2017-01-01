カルチャービデオジェネレーター: 魅力的な会社ストーリーを作成
HeyGenの効率的なテキストからビデオへのスクリプト機能を利用して、従業員を引き付ける魅力的な企業文化ビデオを簡単に制作します。
45秒の魅力的なビデオは、社内の従業員や潜在的な採用候補者に向けて、会社の活気ある企業文化を紹介するのに最適です。このダイナミックでインスピレーションを与える作品は、HeyGenのビデオテンプレートとメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、ブランド資産をシームレスに統合して、統一された魅力的な会社イメージを提示します。
新しいソフトウェア機能に焦点を当てた90秒の指導ビデオを作成し、包括的なトレーニングを必要とする従業員を対象にします。HeyGenのナレーション生成を使用して、落ち着いた明瞭な指導音声で情報を伝えるステップバイステップのビジュアルスタイルを採用します。字幕/キャプションを自動的に含めることで、すべての受講者が自分の好みに合わせてビデオを視聴できるようにし、最大限のアクセシビリティを確保します。
トップタレントを引き付けたいですか？あなたの会社を革新的なAIビデオプラットフォームとして位置付ける魅力的な60秒の採用ビデオを制作します。このビデオは、現代的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを必要とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、最終出力を多様なソーシャルメディアプラットフォームや求人掲示板に簡単に準備し、そのリーチを最大化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはビデオのエクスポートとブランディングにどのような技術仕様を提供していますか？
HeyGenは、さまざまなアスペクト比でビデオ出力をカスタマイズできる強力なオプションを提供します。ロゴや色を含むブランド資産を自信を持って統合し、生成されたすべてのビデオで一貫した企業アイデンティティを維持できます。
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、テキストからビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、直感的なインターフェースを備えており、テキストからビデオへのプロセスを簡素化します。スクリプトを入力し、さまざまなビデオテンプレートから選択するだけで、プロフェッショナルなAIアバターがコンテンツを生き生きとさせます。
HeyGenは、トレーニングビデオ用にカスタムAIナレーション機能を備えたリアルなAIアバターを生成できますか？
はい、HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なAIナレーション機能を組み合わせて、魅力的なトレーニングビデオや従業員のオンボーディングコンテンツを作成することができます。これにより、メッセージが非常に魅力的でプロフェッショナルに伝えられます。
HeyGen内でビデオコンテンツをカスタマイズし、テンプレートを効果的に活用するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、ビデオコンテンツをカスタマイズするための広範なオプションを提供しており、統合されたメディアライブラリから特定のブランド要素やメディアを使用してビデオテンプレートを調整できます。この柔軟性により、企業文化ビデオや採用ビデオの作成など、コミュニケーションの目標に完全に一致するビデオを作成できます。