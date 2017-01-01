カルチャービデオジェネレーター: 魅力的な会社ストーリーを作成

HeyGenの効率的なテキストからビデオへのスクリプト機能を利用して、従業員を引き付ける魅力的な企業文化ビデオを簡単に制作します。

新入社員と人事部門向けの1分間のビデオを想像してください。これは、従業員のオンボーディングを効率化するもので、クリーンでプロフェッショナルかつフレンドリーなビジュアルスタイルを採用し、明瞭なAIナレーションで強化されます。テキストからビデオへのスクリプトがAIアバターを使って迅速に洗練されたプレゼンテーションに変わる様子を示し、効率的で一貫したオンボーディング体験を保証します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
45秒の魅力的なビデオは、社内の従業員や潜在的な採用候補者に向けて、会社の活気ある企業文化を紹介するのに最適です。このダイナミックでインスピレーションを与える作品は、HeyGenのビデオテンプレートとメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、ブランド資産をシームレスに統合して、統一された魅力的な会社イメージを提示します。
サンプルプロンプト2
新しいソフトウェア機能に焦点を当てた90秒の指導ビデオを作成し、包括的なトレーニングを必要とする従業員を対象にします。HeyGenのナレーション生成を使用して、落ち着いた明瞭な指導音声で情報を伝えるステップバイステップのビジュアルスタイルを採用します。字幕/キャプションを自動的に含めることで、すべての受講者が自分の好みに合わせてビデオを視聴できるようにし、最大限のアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
トップタレントを引き付けたいですか？あなたの会社を革新的なAIビデオプラットフォームとして位置付ける魅力的な60秒の採用ビデオを制作します。このビデオは、現代的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを必要とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、最終出力を多様なソーシャルメディアプラットフォームや求人掲示板に簡単に準備し、そのリーチを最大化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カルチャービデオジェネレーターの使い方

高度なAIを活用して、従業員に共鳴し、ブランドを紹介する魅力的な企業文化ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
基盤を選ぶ
さまざまなビデオテンプレートから選択するか、白紙のキャンバスから始めて、企業文化ビデオの舞台を設定します。
2
Step 2
AIでコンテンツを追加
スクリプトを入力し、テキストからビデオへのスクリプト機能が選択したAIアバターのためにリアルな対話を生成する様子を見てください。
3
Step 3
メッセージをカスタマイズして強化
ブランディングコントロールを利用して、会社のロゴ、色、その他のブランド資産を組み込み、ビデオがアイデンティティに完全に一致するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
作成を完成させたら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、高品質のビデオをダウンロードし、プラットフォーム間でシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ポジティブな企業文化を育む

.

会社の価値を強化し、従業員の士気とつながりを高めるインスピレーションを与える企業文化ビデオやモチベーションコンテンツを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはビデオのエクスポートとブランディングにどのような技術仕様を提供していますか？

HeyGenは、さまざまなアスペクト比でビデオ出力をカスタマイズできる強力なオプションを提供します。ロゴや色を含むブランド資産を自信を持って統合し、生成されたすべてのビデオで一貫した企業アイデンティティを維持できます。

HeyGenのAIビデオプラットフォームは、テキストからビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオプラットフォームは、直感的なインターフェースを備えており、テキストからビデオへのプロセスを簡素化します。スクリプトを入力し、さまざまなビデオテンプレートから選択するだけで、プロフェッショナルなAIアバターがコンテンツを生き生きとさせます。

HeyGenは、トレーニングビデオ用にカスタムAIナレーション機能を備えたリアルなAIアバターを生成できますか？

はい、HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なAIナレーション機能を組み合わせて、魅力的なトレーニングビデオや従業員のオンボーディングコンテンツを作成することができます。これにより、メッセージが非常に魅力的でプロフェッショナルに伝えられます。

HeyGen内でビデオコンテンツをカスタマイズし、テンプレートを効果的に活用するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、ビデオコンテンツをカスタマイズするための広範なオプションを提供しており、統合されたメディアライブラリから特定のブランド要素やメディアを使用してビデオテンプレートを調整できます。この柔軟性により、企業文化ビデオや採用ビデオの作成など、コミュニケーションの目標に完全に一致するビデオを作成できます。