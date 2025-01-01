カルチャー価値観ビデオジェネレーター：会社のストーリーを構築
魅力的なビデオをAIアバターで簡単に作成し、雇用者ブランドを強化し、才能とつながりましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員を対象とした90秒の簡潔な社内トレーニングビデオを開発し、会社の基本的な価値観と初期のオンボーディングステップを詳述します。視覚と音声のスタイルはプロフェッショナルで明確であり、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、正確な情報の提供と一貫した権威あるナレーションをすべての指示に対して確保します。
潜在的なクライアントやパートナーを対象とした、ブランドのユニークな使命と影響を強調する45秒のインスパイアリングな企業ストーリーテリングビデオを制作します。このビデオは、シネマティックなビジュアルアプローチと高揚感のあるバックグラウンドミュージックを必要とし、字幕/キャプションを効果的に使用して、強力なメッセージと主要な差別化要因を幅広いオーディエンスに伝えます。
現在の従業員向けに設計された30秒の魅力的なビデオを作成し、チームの成果を祝福し、社内コミュニケーションのためのポジティブな職場の雰囲気を促進します。ビジュアルスタイルは温かく本物であり、チームのインタラクションの率直な瞬間を取り入れ、内部スタッフに共鳴し、コミュニティの感覚を強化するフレンドリーなナレーション生成を補完します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な会社文化ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、魅力的な会社文化ビデオを制作するために特別に設計された直感的なAIビデオジェネレーターです。企業が独自の価値観と企業ストーリーテリングを披露し、効果的にオーディエンスとつながり、インスパイアし、モチベーションを高めるのを支援します。
HeyGenが文化価値コンテンツのための効率的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を通じて、文化価値ビデオの作成を効率化します。カスタマイズ可能なAIアバター、プロフェッショナルなナレーション生成、さまざまなビデオテンプレートを備え、HeyGenは制作時間と複雑さを大幅に削減します。
HeyGenは雇用者ブランドや社内トレーニングビデオに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、影響力のある雇用者ブランドビデオ、リクルートメントビデオ、社内トレーニング＆オンボーディングコンテンツを作成するのに理想的な多用途なビデオジェネレーターです。パーソナライズされたビデオにも対応しており、さまざまなマーケティングビデオや社内コミュニケーションのための強力なツールです。
HeyGenは会社文化ビデオのカスタムブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenはロゴや色のカスタマイズを含む強力なカスタムブランディングコントロールを通じて、すべての会社文化ビデオで強力なブランドの一貫性を確保します。プラットフォームのAIビデオエディターは、メディアライブラリとストックサポートのシームレスな統合を可能にし、視覚的なアイデンティティが完璧に表現されることを保証します。